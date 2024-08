วิศวฯ จุฬาฯ ร่วมกับ กัลฟ์ และสถานีวิทยุ จุฬาฯ เปิดตัวโครงการ Green Mission by Chula x GULF ภารกิจรักษ์ยั่งยืน ชวนนักเรียนคิดค้นนวัตกรรมสร้างสรรค์ในโจทย์ “Beware Your Step ก้าวต่อไปไร้รอยเท้า”

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (กัลฟ์) และสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สถานีวิทยุแห่งจุฬาฯ) ภายใต้กำกับดูแลของ สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงานแถลงข่าวโครงการ Green Mission by Chula x GULF ภารกิจรักษ์ยั่งยืน โดยธีมในปีนี้ “Beware Your Step ก้าวต่อไปไร้รอยเท้า” เชิญชวนนักเรียนมาร่วมระดมสมอง และความคิดสร้างสรรค์ คิดนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, รองศาสตราจารย์ ดร. วีระ เหมืองสิน รองผู้อำนวยการสำนักงานวิทยทรัพยากร สถานีวิทยุแห่งจุฬาฯ, นายธนญ ตันติสุนทร Executive Officer บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมงาน และรองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา วัณณสุโภประสิทธิ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวเปิดงาน ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเจริญวิศวกรรม (ตึก 4) คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ในงานแถลงข่าวยังมีการแข่งขันกิจกรรม Mini Hackathon ภายใต้หัวข้อ How to Minimize Carbon Pawprint ลดปัญหาการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากสัตว์เลี้ยงในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนจาก 10 โรงเรียน ร่วมระดมความคิด พัฒนาความคิดสร้างสรรค์และสร้างนวัตกรรมภายใต้โจทย์ที่ได้รับ และพิเศษสุดๆ กับนายภูวินทร์ ตั้งศักดิ์ยืน นักแสดงหนุ่มชื่อดัง และศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ที่มาแชร์เทคนิคการสื่อสารในที่สาธารณะ ให้คำแนะนำที่ช่วยให้น้องๆ มั่นใจ และนำเสนอผลงานได้ดียิ่งขึ้น โดยทีมนักเรียนจากโรงเรียนมหาวชิราวุธ จ.สงขลา ที่ชนะการแข่งขัน Mini Hackathon ในรอบนี้มีสิทธิ์ผ่านเข้ารอบ 20 ทีม เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม Bootcamp ณ ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดสระบุรี เพื่อแข่งขันต่อ และร่วมการแข่งขัน Hackathon ในรอบชิงชนะเลิศต่อไป โดยทีมที่ชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัล พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ อีกทั้งยังมีรางวัล Popular Vote by GULF ที่มอบให้ทีมขวัญใจชาวโซเชียล รวมมูลค่ารางวัลทั้งหมดกว่า 105,000 บาท

ศาสตราจารย์ ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวถึงที่มาของโครงการว่า โครงการ Green Mission by Chula x GULF ภารกิจรักษ์ยั่งยืนนี้ เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กัลฟ์ และสถานีวิทยุแห่งจุฬาฯ พันธกิจของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนั้นมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาเยาวชนให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีความยั่งยืน ตลอดจนสร้างความร่วมมือในการขับเคลื่อนสังคมและสิ่งแวดล้อมให้ก้าวไปสู่อนาคตที่ดีกว่า ด้วยการบูรณาการองค์ความรู้จากหลากหลายสาขาวิชา โครงการนี้จึงถือกำเนิดขึ้นเพื่อตอบสนองต่อความท้าทายในการแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พร้อมกับการสร้างแนวคิดและนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่จะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างมีประสิทธิภาพ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ และเป็นพื้นที่ที่เปิดโอกาสให้เยาวชนได้นำความคิดสร้างสรรค์มาผสานกับวิทยาการและความรู้เพื่อร่วมกันสร้างอนาคตที่ยั่งยืนสำหรับทุกคน

รองศาสตราจารย์ ดร.วีระ เหมืองสิน รองผู้อำนวยการ สำนักงานวิทยทรัพยากร สถานีวิทยุแห่งจุฬาฯ FM 101.5 MHz ภายใต้กำกับดูแลของ สำนักงานวิทยทรัพยากร กล่าวว่า ในฐานะสื่อมวลชนของสถาบันการศึกษา เราตระหนักถึงความสำคัญเรื่องสิ่งแวดล้อม ผ่านรายการ Envi Insider by ดร.โอ จึงได้ร่วมกันจัดโครงการนี้ โดยมีเป้าหมายในการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนสามารถต่อยอดและนำเสนอแนวทางการจัดการก๊าซเรือนกระจก การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ให้นักเรียนสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจริงในชุมชนของตนเอง พลังเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่จะช่วยขับเคลื่อนเรื่องสิ่งแวดล้อมให้เกิดการเปลี่ยนแปลง พัฒนา และเชื่อมั่นว่าการเริ่มต้นจากจุดเล็ก ๆ ที่ตนเองจะขยายผลสู่เพื่อน คนรอบข้าง ชุมชน จะส่งผลที่ยิ่งใหญ่สู่สังคมที่ยั่งยืนในอนาคต

นายธนญ ตันติสุนทร Executive Officer บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) กล่าวถึง ความร่วมมือครั้งนี้ว่า บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) รู้สึกยินดีที่ได้ร่วมทำ Green Mission by Chula x GULF งานนี้ไม่เพียงแต่เป็นการปลูกฝังจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมให้กับเยาวชนไทยเท่านั้น แต่ยังเป็นการเปิดโอกาสให้พวกเขาได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์อนาคตที่ยั่งยืนอีกด้วย กัลฟ์เชื่อมั่นในศักยภาพของเยาวชนไทย ที่จะสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนสังคมสู่ความยั่งยืน โครงการนี้จะเป็นเวทีให้พวกเขาได้คิดนอกกรอบ แสดงออกถึงศักยภาพอย่างเต็มที่ ได้เรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญทีมวิศวะ จุฬาฯ การได้ทำงานร่วมกับเพื่อนที่มีความคิดสร้างสรรค์เหมือนกัน เพื่อต่อยอดไอเดียใหม่ ๆ ได้พัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับการแก้ไขปัญหาในโลกยุคใหม่ เพราะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นปัญหาเร่งด่วนที่ส่งผลกระทบต่อทุกคน หวังว่าแนวคิดนวัตกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการสร้างสิ่งใหม่ ๆ นำไปประยุกต์ใช้ได้จริงต่อไป โครงการนี้ยังสอดคล้องกับพันธกิจของกัลฟ์ในการมุ่งลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ตามเป้าหมายการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคม สิ่งแวดล้อม และส่งเสริมเยาวชนคนรุ่นให้ให้มีใจรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่อไป กัลฟ์ขอเชิญชวนนักเรียนทุกคนมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Green Mission by Chula x GULF เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์อนาคตที่ยั่งยืนไปด้วยกัน

รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา วัณณสุโภประสิทธิ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวขอบคุณผู้ร่วมสนับสนุนและกล่าวถึงความสำคัญของโครงการว่า “โครงการ Green Mission by Chula x GULF ภารกิจรักษ์ยั่งยืน “Beware Your Step ก้าวต่อไปไร้รอยเท้า” เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้เยาวชนระดับมัธยมศึกษาทั่วประเทศได้สมัครเข้าร่วมกิจกรรม โดยทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันและควบคุมปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจึงเป็นที่มาของแนวคิด Carbon Footprint หรือ รอยเท้าคาร์บอน ถึงแม้ว่า โครงการ Green Mission ภารกิจรักษ์ยั่งยืน จะเป็นโครงการแข่งขัน แต่ความมุ่งหวังของโครงการจะมุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมทุกคนได้ประโยชน์กลับไปในระหว่างทางของการเข้าร่วมโครงการ นอกจากนี้ โครงการ Green Mission เป็นการสร้างความตระหนักเกี่ยวกับสภาพปัญหา ความสำคัญ และแนวทางการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ตามบริบททางสิ่งแวดล้อม และสังคม-วัฒนธรรมของประเทศไทยตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษา ด้วยความหวังว่าเมื่อเยาวชนเหล่านี้เติบโตขึ้นต่อไปในอนาคต จะเกิดการสร้างผู้นำในแต่ละหลากหลายสาขาอาชีพโดยให้ความสำคัญกับการจัดการก๊าซเรือนกระจก โดยในปีนี้ โครงการได้จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ Beware Your Step: ก้าวต่อไปไร้รอยเท้า เพื่อส่งเสริมให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนที่มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพยั่งยืน และสามารถเก็บข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างเป็นรูปธรรม จึงจะเรียกได้ว่าเป็นการก้าวสู่สังคมคาร์บอนต่ำร่วมกัน

นายภูวินทร์ ตั้งศักดิ์ยืน ศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ กล่าวว่า ในฐานะศิษย์เก่า Intania 104 รู้สึกยินดีที่ได้มาแชร์ประสบการณ์และเทคนิคการพรีเซนท์ให้กับน้อง ๆ เพราะหลายคน พอพูดในที่สาธารณะ ต่อหน้าคนเยอะ ๆ ก็จะตื่นเต้น เกร็ง ลืมเนื้อหาที่จะพูด ซึ่งเป็นเรื่องปกติ ผมเองก็เคยเป็น ถ้าน้อง ๆ ฝึกฝน หมั่นซ้อม และมีความมั่นใจ ก็จะทำให้พรีเซนท์ออกมาได้ดี ซึ่งทุกคนที่มาร่วมงานในวันนี้ตั้งใจและเต็มที่มากๆ เชื่อว่าพลังคนรุ่นใหม่ เป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับโลกใบนี้ได้ เริ่มจากก้าวแรกกับโครงการ Green Mission by Chula x GULF ภารกิจรักษ์ยั่งยืน Beware Your Step ก้าวต่อไป ไร้รอยเท้าครับ

นักเรียนที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ Green Mission by Chula x GULF ภารกิจรักษ์ยั่งยืน “Beware Your Step ก้าวต่อไปไร้รอยเท้า” สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการฯ โดยดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ https://curadio.chula.ac.th/v2022/activity/detail/?03a4 ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 30 กันยายน 2567 สอบถามรายละเอียดได้ที่ 0-2218-3970-74 ต่อ 102-103 หรือ 081-989-7956 และติดตามภาพกิจกรรมได้ที่เฟซบุ๊กแฟนเพจ GULF Spark: https://www.facebook.com/GULFSPARK.TH/ และ ช่องทาง Tiktok: https://www.tiktok.com/@GULFspark

รูปแบบโครงการ Green Mission by Chula x GULF ภารกิจรักษ์ยั่งยืน

“Beware Your Step ก้าวต่อไปไร้รอยเท้า”

จากพันธกิจของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ต้องการสร้างและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีกระบวนการคิดและความยั่งยืน อีกทั้งส่งเสริมความร่วมมือในการขับเคลื่อนสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนด้วยการบูรณาการองค์ความรู้จากหลากหลายสาขาวิชา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) และสถานีวิทยุแห่งจุฬาฯ ภายใต้กำกับดูแลของ สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงได้ร่วมมือกันจัดโครงการ Green Mission by Chula x GULF ภารกิจรักษ์ยั่งยืน “Beware Your Step ก้าวต่อไปไร้รอยเท้า” โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจให้กับผู้เข้าร่วมโครงการฯ ที่เป็นเยาวชนรุ่นใหม่ เกี่ยวกับสภาพปัญหา ความสำคัญ และแนวทางการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ตามบริบททางสิ่งแวดล้อม และสังคม วัฒนธรรมของประเทศไทย นอกจากนี้ยังส่งเสริมการพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในบริบทที่เหมาะสม สำหรับเยาวชน และประชาชนทั่วไป ผ่านโครงการฯ และสื่อประชาสัมพันธ์ของโครงการฯ อีกด้วย

โครงการ Green Mission by Chula x GULF ภารกิจรักษ์ยั่งยืนนี้มีกิจกรรมการแข่งขันการสร้างนวัตกรรมแบบเร่งด่วน (Hackathon) ช่วยสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและกระบวนการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Decarbonization) โดยรับสมัครเป็นทีม ในแต่ละทีมประกอบด้วยสมาชิก จำนวน 4 คน (นักเรียน 3 คน และครู/ที่ปรึกษา 1 คน) โดยสามารถส่งใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2567

จากนั้นคณะกรรมการจะคัดเลือกทีมเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 20 ทีม โดยพิจารณาจากการตอบคำถามในใบสมัครเป็นสำคัญ ทั้ง 20 ทีมที่ได้รับการคัดเลือกจะเข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการของโครงการฯ ณ ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี เป็นเวลา 4 วัน 3 คืน

ตลอดระยะเวลาเข้าร่วมโครงการจะมีการแข่งขันและเก็บสะสมคะแนน ในวันสุดท้ายของการเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการฯ คณะกรรมการจะทำการคัดเลือกทีมที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย จำนวน 8 ทีม เพื่อเข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ (final pitching) ด้วยการนำเสนอผลการดำเนินโครงงานด้วยปากเปล่า (oral presentation) และทีมที่ชนะการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัล พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ อีกทั้งยังมีรางวัล Popular Vote by GULF รวมมูลค่ากว่า 105,000 บาท

นักเรียนที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ สามารถอ่านรายละเอียดขั้นตอนการรับสมัคร และดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.curadio.chula.ac.th สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

