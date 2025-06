ในหลวง พระราชินี เสด็จฯ ทอดพระเนตรการแสดงกาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ 51 ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

เมื่อเวลา 19.46 น. วันที่ 10 มิ.ย. 2568 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปทรงเป็นองค์ประธาน และทอดพระเนตรการแสดงกาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ 51 ปี พ.ศ. 2568 ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึง พลเรือเอกจิรพล ว่องวิทย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ นายขรรค์ ประจวบเหมาะ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย พร้อมคณะกรรมการจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ 51 เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ

จากนั้น เสด็จเข้าหอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ พลเรือโทธันยกร เสนาลักษณ์ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ประธานอนุกรรมการฝ่าย

หารายได้การจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ 51 ปี พ.ศ. 2568 กราบบังคมทูลเบิก ผู้บัญชาการทหารเรือ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลสมทบทุนสภากาชาดไทย และนายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานเงินดังกล่าว

พร้อมทั้งกราบบังคมทูลเบิกผู้มีอุปการคุณและผู้บริจาคเงินบำรุงสภากาชาดไทย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานของที่ระลึก ตามลำดับ เสร็จแล้ว ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย และพลเรือตรีหญิง ทันตแพทย์หญิง จีระวัฒน์ กฤษณพันธ์ ว่องวิทย์ ภริยาผู้บัญชาการทหารเรือ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสูจิบัตรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี

จากนั้น ผู้บัญชาการทหารเรือ กราบบังคมทูลรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ 51 ปี พ.ศ. 2658 พร้อมทั้งกราบบังคมทูลเชิญทอดพระเนตรการแสดงกาชาดคอนเสิร์ต ฯ

เมื่อจบการแสดง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศโท ภักดี แสง-ชูโต ผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เชิญช่อดอกไม้พระราชทาน ไปมอบแก่ศิลปินรับเชิญ ผู้อำนวยเพลง หัวหน้าวงดนตรี ผู้แทนนักร้องวงดุริยางค์ราชนาวี และผู้บังคับกองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ สมควรแก่เวลา จึงประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับ

กองทัพเรือ ร่วมกับสภากาชาดไทย จัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2504 เพื่อสนองพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง องค์สภานายิกาสภากาชาดไทย

โดยมีพระราชประสงค์ให้วงดุริยางค์ราชนาวีบรรเลงเพลงคลาสสิก เพื่อพัฒนาการดนตรีคลาสสิกของไทยให้เทียบเท่าอารยประเทศ และเพื่อนำรายได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย ซึ่งจะนำไปช่วยเหลือประชาชนในโครงการและกิจการต่าง ๆ เช่น โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติและสาธารณภัยต่าง ๆ โครงการศูนย์มะเร็งเต้านม เป็นต้น

สำหรับการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตในครั้งนี้ ใช้ชื่อการแสดงว่า “SEA OF LOVE” แบ่งออกเป็น 2 ภาค

ภาคแรกเป็นการบรรเลงเพลงคลาสสิกที่ได้เลือกสรรบทเพลงที่มีความไพเราะ มีรูปแบบการบรรเลงที่หลากหลาย มีเอกลักษณ์ และน่าสนใจ ประพันธ์โดยคีตกวีเอกของโลก ภาคหลังเป็นการขับร้องเพลงไทยและเพลงสากลยอดนิยม โดยศิลปินรับเชิญ รวมทั้งนักร้องวงดุริยางค์ราชนาวี

แบ่งการแสดงออกเป็น 2 องก์ คือ องก์ที่ 1 มีชื่อชุดการแสดงว่า “MEMORIES OF THE SEA : ความทรงจำแห่งท้องทะเล” และองก์ที่ 2 มีชื่อชุดการแสดงว่า “SEA OF LOVE AND PRIDE : ทะเลที่ทำให้เกิดความรัก ความสามัคคี และความภาคภูมิ”