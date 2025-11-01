หมอเจด คลายข้อสงสัย “กินถั่วเหลือง เสี่ยงมะเร็งเต้านม” จริงหรือไม่? พร้อมคำแนะนำ ถั่วเหลืองแบบไหนควรกิน แบบไหนควรหลีกเลี่ยง

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 นพ.เจษฎ์ บุณยวงศ์วิโรจน์ รองผู้อำนวยการกิจการด้านปฐมภูมิ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โพสต์เฟซบุ๊ก “หมอเจด” คลายข้อสงสัยประชาชน กินถั่วเหลือง เสี่ยงมะเร็งเต้านมจริงหรือไม่? ระบุว่า

“ความเชื่อนี้อยู่กับคนไทยมานานมากครับ ใครที่เคยเป็นมะเร็งเต้านม พอดื่มน้ำเต้าหู้ปุ๊ปก็จะมีคนทักเลยว่า ระวังนะ มีฮอร์โมน เดี๋ยวมะเร็งกลับมา จนหลายคนไม่กล้าดื่ม ไม่กล้าแตะเต้าหู้ ทั้งที่บางคนชอบกินมาตลอดชีวิต”

“แต่ข้อมูลทางการแพทย์ช่วงหลายปีที่ผ่านมาชี้ไปในทิศทางเดียวกันว่า ถั่วเหลืองจากอาหารธรรมชาติ ไม่เพิ่มความเสี่ยงมะเร็งกลับมา และอาจช่วยลดความเสี่ยงด้วยครับ แล้วทำไมถึงมีความกังวลตั้งแต่แรก ? วันนี้มาเล่าให้ฟังแบบเข้าใจง่ายที่สุดครับ”

“1) จุดเริ่มความเข้าใจผิด เพราะ “ฮอร์โมนพืช” ถั่วเหลืองมีสารชื่อ ไอโซฟลาโวน (ในกลุ่ม Phytoestrogens) ซึ่งโครงสร้างคล้ายฮอร์โมนเอสโตรเจน”

“หลายปีก่อนมีการทดลองในหนู แล้วพบว่ามันกระตุ้นการโตของเนื้องอกได้ ก็เลยเกิดทฤษฎีว่า ถั่วเหลือง = เพิ่มฮอร์โมน = มะเร็งกลับมา แต่ปัญหาคือ หนูเผาผลาญสารนี้ไม่เหมือนมนุษย์ ใช้โดสสูงมากกว่าที่มนุษย์กินในชีวิตจริง พอวิจัยในคนจริง ๆ ผลกลับกันเลยครับ”

“2) พอศึกษากับคนจริง ๆ ผลลัพธ์ดีขึ้น ใน Shanghai Breast Cancer Survival Study (SBCSS)
ได้ติดตามผู้ป่วยชาวจีนกว่า 5,000 คน พบว่าผู้ที่กินถั่วเหลืองสม่ำเสมอ มีผลดังนี้

  • ลดความเสี่ยงมะเร็งกลับซ้ำ
  • มีอัตราการรอดชีวิตสูงกว่า
  • เห็นผลทั้งใน ER-positive และผู้ที่ใช้ยาต้านฮอร์โมน เช่น Tamoxifen

พูดง่าย ๆ คือ เห็นประโยชน์มากกว่าความเสี่ยงอย่างชัดเจนเลยครับ”

“3) ถั่วเหลืองไม่ได้กระตุ้น แต่เป็นป้องกัน ไอโซฟลาโวนในถั่วเหลืองมีฤทธิ์อ่อนกว่าฮอร์โมนมนุษย์เยอะ เวลากินเข้าไปมันทำแบบนี้ครับ แย่งจับกับตัวรับเอสโตรเจน พอจับแล้วมันไม่ค่อยกระตุ้นอะไรทำให้ฮอร์โมนเอสโตรเจนตัวจริงเข้าไปได้น้อยลง เหมือนมีตัวหลอกจับ คอยกันเอสโตรเจนแรง ๆ ออกไป นี่คล้ายกลไกของยา Tamoxifen (แบบอ่อนมาก) เลยไม่ใช่กระตุ้น แต่เป็นป้องกันทางอ่อน ๆ ครับ”

“4) ถั่วเหลืองแบบไหนกินได้? แบบไหนควรเลี่ยง? แบบที่หมอแนะนำให้กิน ซึ่งปริมาณแนะนำให้กิน
1–3 เสิร์ฟ/วัน เช่น น้ำเต้าหู้ 1–2 แก้ว หรือเต้าหู้ 1 ก้อน

  • น้ำเต้าหู้ไม่หวาน
  • เต้าหู้
  • ถั่วแระญี่ปุ่น
  • มิโซะ / นัตโตะ

แบบนี้ต้องเลี่ยง แบบสกัดเข้มข้น เพราะโดสสูงเกินธรรมชาติ และข้อมูลยังไม่ชัดเจน เช่น

  • ผงโปรตีนถั่วเหลือง isolate
  • อาหารเสริมไอโซฟลาโวนแคปซูล

ถั่วเหลือง “ไม่ได้ทำให้ฮอร์โมนสูง” แบบที่เคยเข้าใจ แต่กลับอาจช่วยลดโอกาสมะเร็งกลับมา ในคนที่เคยเป็น การนอนดี เคลื่อนไหวบ่อย ๆ กินผัก ผลไม้ ลดน้ำตาล เสริมภูมิคุ้มกัน ก็สามารถอยู่กับสุขภาพดีในระยะยาวได้แล้วครับ”

ขอบคุณที่มาจาก Facebook : หมอเจด

