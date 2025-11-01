เจนนี่ เคลียร์ชัด ดราม่าเจ้าของร้านไส้กรอก ร่ำไห้จ้างไลฟ์ขายไม่ถึงเป้าโทษเจนนี่-แถมไล่คนดู เจ้าของร้านขอโทษ เจนนี่ให้อภัยแต่ไม่อนุญาตให้พูดถึงเทศกาลเจนนี่อีก
กลายเป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์หนัก เมื่อเจ้าของร้านไส้กรอกรายหนึ่ง ไลฟ์ร่ำไห้ว่าจ้าง เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น ไลฟ์ขายของหวังเพิ่มยอดเหมือนแบรนด์อื่นๆ หลังจบไลฟ์ เจ้าของร้านกลับไปเปิดไลฟ์ของตัวเองพร้อมตัดพ้อไม่เป็นอย่างที่คิด
“หนู All in (ทุ่มหมด) นะพี่เจนนี่ พี่เคยอยู่ในจุดที่เคยลำบากมาหนูรู้ หนูก็ลำบากอยู่เหมือนกัน และหนูขายไม่ได้ มันไม่ถึงเป้า หนูขายได้ 450 บ้าน ราคาชุดละ 299 บาท ยอด 1.2 แสน แต่หนูซื้อไลฟ์พี่เจนนี่ไป 6 หมื่น หนูหักต้นทุนไปแล้วเหลือ 6 หมื่น ”
โดยบางช่วง เจ้าของร้านตัดพ้อคนที่เข้ามาดูไลฟ์ด้วยว่า “เข้ามาดูทำไม ไม่ซื้อไม่เป็นไร แต่เข้ามาดูทำไม” กระทั่งถูกวิจารณ์ว่าพูดแรงเกินไป
อย่างไรก็ตาม เจนนี่ ซึ่งขณะไลฟ์ช่วยขายทำเต็มที่มากทั้งชิมทั้งรีวิวทั้งเชียร์สินค้า ก็ได้ต่อสายคุยกับทางเจ้าของร้านกลางไลฟ์ ถามตรงๆว่า “ ที่พูดว่าเจ๊งเพราะเจนนี่จริงมั้ย”
“เจนนี่ไม่ได้โทรมาเพื่อมีปัญหานะ แต่ที่พูดว่า พี่ไม่ได้พาดพิง ไม่ได้พูดถึง แต่ทำไมมันถึงมีดราม่าจนได้? คุยเปิดใจเลยนะ สิ่งที่พี่พูดเจนนี่ก็เสียใจ แต่ยังยืนยันเหมือนเดิมว่าพวกเราก็ทำเต็มที่แล้ว พอพี่บอกว่า ตะกร้าพี่ลืมเปิดให้คนต่างจังหวัด เจนก็บอกให้พี่ไปทำตะกร้าใหม่ แล้วให้มาขึ้นใหม่ เพื่อกู้ยอดกลับมา ”
ด้านเจ้าของร้านไส้กรอก ก็ได้ตอบว่า “ได้ยินว่าคุณเจนนี่ผิดหวัง และก็เสียใจที่ทำไมเราถึงทำแบบนั้น โอเค ถ้าเกิดในส่วนที่เราพาดพิงถึงคุณเจนนี่และทำให้คุณเจนนี่เสียหาย เราขอโทษ ”
เจนนี่ ยังพูดเตือนด้วยว่า “สิ่งที่ต้องทำอย่างแรกตอนนี้คือ ขอโทษคนดู ที่ไปไล่เขา ต้องปรับมายด์เซ็ท ว่าถ้าเวลาจ้างใครทำการตลาด ทุกอย่างมันมีความเสี่ยง ต้องมีแผนสำรองว่าถ้า All in แล้วไม่สำเร็จ เราต้องทำยังไงต่อ ”
ด้านเจ้าของแบรนด์ก็ยอมรับว่าพูดแรงไป และขอโทษเจนนี่ทันที พร้อมยืนยันว่าไม่ได้ตั้งใจทำให้เสียหาย และขอโทษคนดูที่เข้ามาดู
ก่อนเจนนี่จะปิดท้ายว่า ยอมรับว่าโกรธ จะไม่เอาเรื่อง และให้อภัย แต่หลังจากนี้ เจนนี่ก็จะไม่อนุญาตให้เจ้าของแบรนด์พูดถึงชื่อเจนนี่อีกแล้ว และก็ไม่อนุญาตขึ้นป้าย เทศกาลเจนนี่ และใดๆทั้งสิ้นแล้วด้วย