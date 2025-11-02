โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นนายพล 8 นาย

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ พระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นนายพล ให้ดำรงตำแหน่งใหม่ 8 นาย มีผลตั้งแต่วันที่ 23 ต.ค.2568

วันที่ 2 พ.ย.2568 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นนายพล จำนวน 8 นาย มีใจความว่า มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใหม่ในกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์

อาศัยอำนาจตามมาตรา 15 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ประกอบมาตรา 4 และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ.2560 และมาตรา 10 มาตรา 13 และมาตรา 15 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นนายพล จำนวน 8 นาย ดังนี้

รายชื่อผู้ได้รับโปรดเกล้าฯแต่งตั้ง

1.พลตรี ทรงพล สาดเสาเงิน จากตำแหน่งรองหัวหน้าสำนักงานรองผู้บัญชาการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ 2 ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองยุทธการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ กรมฝ่ายยุทธการ (อ) กรมการเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์

2.พลตรี กุลบุตร ปัจฉิม จากตำแหน่งผู้บังคับการกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภที่ 11 มหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์

3.พลตรี สรัศวิน โพธิทอง จากตำแหน่งรองหัวหน้าสำนักงานรองผู้บัญชาการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ 2 ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภที่ 11 มหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์

4.พลตรี ประภัสร์ จุ้ยสำราญ จากตำแหน่งผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงานผู้บัญชาการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองยุทธโยธา กรมฝ่ายส่งกำลังบำรุง (อ) กรมการเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์

5.พลตรี สุทธิชัย ศรลัมพ์ จากตำแหน่งผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมฝ่ายยุทธการ (อ) ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน กรมฝ่ายยุทธการ (อ) กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์

6.พลตรี พงษ์พิสิทธิ์ มีสูงเนิน จากตำแหน่งนายทหารปฏิบัติการประจำสำนักงานรองผู้บัญชาการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ 2 ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมฝ่ายยุทธการ (อ) กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์

7.พลตรี อาทิตย์ ดีประเสริฐ จากตำแหน่งนายทหารปฏิบัติการประจำสำนักงานรองผู้บัญชาการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ 2 ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสนับสนุนการช่วยรบและซ่อมบำรุง กรมฝ่ายส่งกำลังบำรุง (อ) กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์

8.พลตรี เกรียงศักดิ์ สืบธรรมมา จากตำแหน่งนายทหารปฏิบัติการประจำสำนักงานรองผู้บัญชาการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ 3 ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองโครงการในพระองค์และสารนิเทศ กรมฝ่ายกิจการวัง (อ) กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาคม พุทธศักราช 2568

ประกาศ ณ วันที่ 27 ตุลาคม พุทธศักราช 2568 เป็นปีที่ 10 ในรัชกาลปัจจุบัน

