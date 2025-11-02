ลูกทุกข์ใจ ต้องไปเป็น ทหารเกณฑ์ 2 ปี ไร้คนดูแลพ่อป่วย ไม่รู้จะใช้ชีวิตอยู่ยังไง ไม่มีคนดูแล เผย ปรึกษาสัสดีแล้วแต่ไม่มีคำตอบ ไม่รู้ว่าพ่อจะรอผมกลับไปไหวไหม
วันที่ 2 พ.ย.2568 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เพจเฟซบุ๊ก Survive – สายไหมต้องรอด โพสต์เคสซึ่งเป็น ทหารเกณฑ์หนุ่ม ชาว จ.สมุทรปราการ ทักอินบ็อกซ์ขอความช่วยเหลือ ว่า
“ช่วยพ่อผมด้วยครับ บ้านผมอยู่ ต.บ้านคลองสวน อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ วันนี้ผมต้องไปเป็นทหารแล้วครับ คนดูแลพ่อก็ไม่มี ผมมีกันกับพ่อแค่ 2 คน
พ่อผมอายุ 59 ปี ป่วยทำงานไม่ได้ ผมทำงานหาเลี้ยงพ่อมาตั้งแต่อายุ 15 ครับ รายจ่ายเดือนหนึ่งเกือบ 8,000 ค่าบ้าน ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่ารถพาพ่อไปหาหมอ นี้ยังไม่รวมค่ากิน พ่อผมป่วยเป็นโรคไต ต้องไปฟอกเลือดอาทิตย์ละ 3 วันครับ
ผมเครียดเหลือเกินไม่รู้จะต้องทำยังไงต่อ แต่ผมต้องไปเป็นทหาร 2 ปี แล้วพ่อผมจะอยู่ยังไง ตอนผมก่อนจะไป ผมคุยกับสัสดี ขอให้ช่วยติดต่อหน่วยงานเข้ามาดูพ่อผมให้ที ก็ไม่ได้คำตอบว่าจะมีหน่วยงานไหนมาช่วยเหลือได้บ้าง
ผมทุกข์ใจมาก ๆ ไม่รู้ว่าพ่อผมจะมีชีวิตอยู่ยังไง จะรอผมกลับไปไหวไหม ที่สำคัญไม่รู้จะมีบ้านให้อยู่ไหม เพราะพ่อไม่มีรายได้เลยจะเอาตังค์ไหนไปจ่ายค่าบ้าน
ส่วนผมก็ยังไม่รู้ว่าเงินเดือนทหารเกณฑ์หลังจากหักอะไรแล้ว มันจะเหลือพอที่จะส่งให้พ่อได้กินไหม ผมขอความเมตตาฝากสายไหมต้องรอด เป็นกระบอกเสียงช่วยพ่อผมด้วยนะครับ”
ทั้งนี้ ทางเพจระบุว่า “เบื้องต้น พี่เอกได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมลงพื้นที่ไปเยี่ยมและหาทางข่วยคุณลุงแล้วค่ะ”