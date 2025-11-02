นันยาง ลดราคารองเท้ารุ่น ZAFARI สีดำ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งเครื่องแต่งกาย สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมน้อมถวายความอาลัยฯ วันนี้ – 30 พ.ย. 68
นันยาง (Nanyang) แบรนด์รองเท้าชื่อดัง ที่อยู่คู่กับคนไทยมาอย่างเนิ่นนาน เผยแพร่ประกาศผ่านทางแฟนเพจเฟซบุ๊ก เรื่อง “ขอแจ้งปรับราคาสินค้าชั่วคราว”
“เรียนผู้มีอุปการะคุณ
นันยาง ขอแจ้งปรับราคา รองเท้าผ้าใบหุ้มส้นผูกเชือกสีดำ (ZAFARI) จากราคา 320 บาท เป็น 259 บาท ระหว่างวันนี้ถึง 30 พ.ย. 68
เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องแต่งกาย สำหรับท่านที่จะเข้าร่วมกิจกรรมน้อมถวายความอาลัยฯ สามารถสั่งได้ที่ นันยาง Official Store Online”
ภาพประกอบข่าว : นันยาง Nanyang / FACEBOOK