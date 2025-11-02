บูม เทยกะทะช่วยลูกศิษย์ รีวิวสินค้าฟรี ลั่นไม่คิดค่าตัว สนับสนุนแบรนด์ของเด็ก ๆ แต่รวยแล้วอย่าลืมอาจารย์นะ

บูมเทยกะทะ อินฟลูเอนเซอร์ที่มีน้องหมาเซเลบสองตัวชื่อว่า “หมูทะ” และ “เป๊ปซี่” และเป็นผู้ก่อตั้งร้านหมูกระทะชื่อดัง “เทยกะทะ” ซึ่งใช้ชื่อแบรนด์เล่นคำกับคำว่า “เทย” และ “กะทะ” ทำให้เป็นที่จดจำในโลกโซเชียล

บูม เทยกะทะและเจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น จับมือกันสร้างปรากฏการณ์ไลฟ์ขายของแบบมาราธอน ยอดขายทะลุร้อยล้าน ทำให้มีศิลปิน-ดาราดัง แบรนด์ต่าง ๆ ตบเท้ามาต่อคิวไลฟ์สดขายของกันรัว ๆ (อ่านเพิ่มเติม คลิก)

นอกจากจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์และนักไลฟ์แล้ว บูมยังมีอีกบทบาทนั่นคือ “อาจารย์” มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ล่าสุด บูม เทยกะทะได้โพสต์คลิปขณะกำลังสอนลูกศิษย์ โดยเผยว่า “คลาสเรียนวันนี้จะเป็นการรีวิวให้กับลูกศิษย์ทุกคนโดยไม่คิดค่าตัว”

พร้อมทั้งให้ช่วยลูกศิษย์โปรโมตแบรนด์ของตนเองและปักตะกร้าในช่องของบูม เทยกะทะ โดยระบุว่า “ทุกคนเตรียมสนับสนุนสินค้าแบรนด์ของลูกศิษย์บูมด้วย จะทำคลิปให้เด็ก ๆ ปักตะกร้าฟรี รวยแล้วจะลืมอาจารย์มั้ย (เด็ก ๆ ตอบ) ลืม ลืมกันเป็นแทบเลย รวยแล้วจะลืมอาจารย์มั้ย (เด็ก ๆ ตอบ) ไม่ลืม “

 

@boomkan รวยแล้วอย่าลืม อาจารย์นะ 😅 #เทยกะทะ #บูมหมูทะ #แบรนด์บูมเทยกะทะ ♬ original sound – เทย กะ ทะ

