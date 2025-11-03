ไทยเผชิญ ลานีญา เข้าฤดูหนาวแต่ฝนถล่มหนัก ดร.ธรณ์ คาดใกล้ปีใหม่สถานการณ์ดีขึ้น

ไทยเผชิญ ลานีญา เข้าฤดูหนาวแต่ฝนถล่มหนัก อากาศแปรปรวนหนัก ดร.ธรณ์ คาดใกล้ปีใหม่สถานการณ์ดีขึ้น
วันที่ 3 พ.ย.2568 จากกรณีที่เมื่อช่วงค่ำคืนที่ผ่านมา เกิดฝนตกลงมาอย่างหนักในพื้นที่กรุงเทพฯ ปริมณฑล และอีกหลายจังหวัดทั้งไทย ส่งผลให้เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา หลายพื้นที่เกิดน้ำท่วมขัง ขณะเดียวกันกรมอุตุนิยมวิทยา ได้ออกมาประกาศเตือนภัยสภาพอากาศแปรปรวน ให้เฝ้าระมัดระวังเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากและน้ำท่วมฉับพลัน
ถึงแม้ว่าจะมีประกาศออกมาแล้วว่า ประเทศไทยเข้าสูฤดูหนาวอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 23 ต.ค.2568 ที่ผ่านมา เกี่ยวกับกรณีดังกล่าว ผศ.ดร.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ รองคณบดีคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก Thon Thamrongnawasawat
โดยระบุว่า “ลานีญาเริ่มส่งผล เราจะมีฝนมากกว่าปกติของฤดูหนาวทั่วไป อาจมีพายุบ้าง แต่ใกล้ปีใหม่น่าจะดีขึ้นครับ”
ทั้งนี้ สำหรับปรากฏการณ์ “ลานีญา” คือปรากฏการณ์ที่อุณหภูมิน้ำทะเลบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกตอนกลางและตะวันออกบริเวณเส้นศูนย์สูตร เย็นลงกว่าปกติ ซึ่งเป็นผลมาจากลมค้าที่พัดแรงกว่าปกติ ทำให้เกิด ฝนตกหนัก ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และออสเตรเลีย
ขณะที่บริเวณอเมริกาใต้และตอนใต้ของสหรัฐอเมริกาจะมี ภัยแล้ง ส่วนในประเทศไทย โดยทั่วไปจะส่งผลให้ ฝนชุกกว่าปกติ และ อุณหภูมิต่ำกว่าปกติ
อ่าน รู้จัก “ลานีญา” คืออะไร ไทยเตรียมเผชิญถึง ม.ค. 68 เทียบความต่าง “เอลนีโญ”
อ่าน ชัชชาติ ติดตามสถานการณ์ ฝนถล่มทั่วกรุง พบน้ำท่วมขัง 39 จุด เขตหลักสี่ หนักสุด
อ่าน กรมอุตุฯ ประกาศฉบับ12 เตือน อากาศแปรปรวน มรสุมถล่ม ฝนตกหนัก