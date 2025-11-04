อ.เจษฎา เผยแล้ว แสงประหลาดบนท้องฟ้า ยามค่ำคืนที่อยุธยา หลังโลกออนไลน์แห่แชร์ คาดน่าจะพวกไฟคอนเสิร์ต ฉายขึ้นฟ้า ช่วงนี้มีจัดเทศกาลงานลอยกระทง อยุธยา

หลังจากโลกออนไลน์แชร์ภาพแสงประหลาดบนท้องฟ้า ยามค่ำคืนภายใน จ.พระนครศรีอยุธยา สร้างความแตกตื่นและชาวเน็ตต่างเข้ามาคอมเมนต์คาดเดาไปต่างๆ นาๆ ว่าแสงแสงประหลาดบนท้องฟ้ายามค่ำคืนคือแสงอะไร

ล่าสุด นายเจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ และนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ โพสต์ถึงแสงประหลาดบนท้องฟ้า ยามค่ำคืนภายใน จ.พระนครศรีอยุธยา ว่า

น่าจะพวกไฟคอนเสิร์ต ฉายขึ้นฟ้า นั่นแหละครับ ช่วงนี้มีจัดเทศกาลงานลอยกระทง อยุธยา

(จากคอมเม้นท์ล่าง) “มหาลอยกระทง อยุธยา” — ค่ำคืนที่เราจะร่วมกัน น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระพันปีหลวง และสืบสานประเพณีลอยกระทงของแผ่นดินไทย ให้เปล่งประกายงดงามอีกครั้งกลางอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา

ร่วมจุดเปรียงแห่งแสงศรัทธา ชมขบวนแห่นางนพมาศย้อนยุคสุดตระการตา นำโดย “โอปอล สุชาตา” Miss World 2025 และทูตการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พร้อมศิลปินรับเชิญ “จ๊ะจ๋า พริมรตา” และ “บิ๊ก ศรุต” ตั้งแต่วันที่ 2–6 พฤศจิกายน 2568 ณ วัดพระราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

