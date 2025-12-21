อินฟลูฯสาวจีน วัย 25 ปี ลดน้ำหนักแบบสุดโต่ง กินอกไก่ต้ม-กะหล่ำดอกอย่างเดียวนาน 6 เดือน ผลลัพธ์ทำช็อก ป่วยตับอ่อนอักเสบเฉียบพลัน แพทย์เตือนกินคลีนแบบมีสติ

เรียบเรียงโดย ข่าวสดออนไลน์

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2568

รายงานจากสื่อต่างประเทศ อินฟลูเอนเซอร์หญิงชาวจีนวัย 25 ปีรายหนึ่งถูกวินิจฉัยว่าเป็น โรคตับอ่อนอักเสบเฉียบพลัน หลังจากควบคุมอาหารอย่างเคร่งครัดด้วยการกินเพียงอกไก่ต้มและกะหล่ำดอกติดต่อกันเป็นเวลานานถึง 6 เดือน

แพทย์มักเตือนผู้ที่ต้องการลดน้ำหนักให้รับประทานอาหารอย่างสมดุล ไม่หักโหมจนเกินไป แต่หลายคนอาจไม่ตระหนักถึงความสำคัญของเรื่องนี้ กรณีของอินฟลูเอนเซอร์สาวรายนี้ในจีนกลายเป็นตัวอย่างที่ชัดเจน หลังเธอเกือบเอาชีวิตไม่รอดจากการรับประทานอาหารไขมันต่ำและซ้ำซากเป็นเวลานาน โดยสื่อท้องถิ่นรายงานว่า เธอจำกัดอาหารไว้เพียงอกไก่ต้มและผักตลอดครึ่งปี

ภาพประกอบ

หญิงสาวรายนี้ได้แชร์เคล็ดลับการลดน้ำหนักของตนเองลงบนโลกออนไลน์ และได้รับฉายาจากแฟนคลับว่าเป็น “เทพธิดาแห่งความมีวินัย” เนื่องจากความมุ่งมั่นอย่างสูง ในช่วงเกือบ 6 เดือน เธอกินแต่อกไก่ต้มและกะหล่ำดอก โดยมีมันฝรั่งต้มเล็กน้อยเป็นครั้งคราวเพื่อเปลี่ยนรสชาติ

แม้การควบคุมอาหารอย่างสุดโต่งจะช่วยให้เธอลดน้ำหนักได้ตามเป้าหมาย แต่ก็ส่งผลเสียต่อสุขภาพอย่างชัดเจน เธอเริ่มมีอาการอ่อนเพลีย อ่อนแรง และผิวพรรณหมองคล้ำ

ภาพประกอบ

อย่างไรก็ตาม เธอเลือกที่จะเพิกเฉยต่อสัญญาณเตือนเหล่านี้ ก่อนที่อาการจะรุนแรงขึ้นจนเกิดอาการปวดท้องอย่างหนัก และต้องถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเป็นการเร่งด่วน

ผลตรวจพบว่า ระดับเอนไซม์อะไมเลส (Amylase) ในเลือดของเธอสูงกว่าปกติถึง 10 เท่า ซึ่งอะไมเลสเป็นเอนไซม์ที่หลั่งจากตับอ่อนและต่อมน้ำลาย ทำหน้าที่ช่วยย่อยคาร์โบไฮเดรต เมื่อเอนไซม์สะสมในตับอ่อนมากผิดปกติ จึงเริ่มย่อยทำลายอวัยวะของตนเอง ส่งผลให้เกิดการอักเสบอย่างรุนแรงและกลายเป็นโรคตับอ่อนอักเสบเฉียบพลัน

ภาพประกอบ

แพทย์สรุปว่า ภาวะที่เป็นอันตรายถึงชีวิตของหญิงสาวน่าจะเกิดจากการรับประทานอาหารไขมันต่ำมากติดต่อกันเป็นเวลานาน พร้อมเตือนผู้ที่ต้องการลดน้ำหนักว่า ควรรับประทานอาหารอย่างเหมาะสม และต้องคงความสมดุลของสารอาหาร แทนการเลือกใช้วิธีควบคุมอาหารที่รุนแรงและจำกัดมากเกินไป

แม้อกไก่และกะหล่ำดอกจะถูกมองว่าเป็นอาหารเพื่อสุขภาพ แต่ก็ไม่สามารถให้สารอาหารครบถ้วนตามที่ร่างกายต้องการได้ ผู้เชี่ยวชาญเตือนว่า การจำกัดอาหารมากเกินไป แม้ดูเหมือนดีต่อสุขภาพ แต่อาจรบกวนการหลั่งเอนไซม์ย่อยอาหารตามปกติ และนำไปสู่ปัญหาสุขภาพร้ายแรงได้ในระยะยาว

ขอบคุณที่มา odditycentral

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