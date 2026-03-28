‘นัทตี้ ข่าวสด’ คว้ารางวัล New Generation Idol Star Award 2026 สาขาผู้สื่อข่าวภาคสนามดีเด่น เผยเป็นอีกหนึ่งกำลังใจ-แรงผลักดันให้ผลิตผลงานข่าวที่มีคุณภาพ
วันนี้ 28 มี.ค.2569 ที่ราชพฤกษ์ฮอลล์ แอนด์ เวิร์กสเปซ องค์กรส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย จัดพิธีมอบรางวัล New Generation Idol Star Award 2026 โดยมี ดร.หม่อมราชวงศ์ ปณิธาน จรูญโรจน์ เป็นผู้มอบรางวัลนี้ เพื่อเชิดชูบุคคลต้นแบบคนรุ่นใหม่ ผู้มีความสามารถโดดเด่น มีภาพลักษณ์ที่เหมาะสม และเป็นแรงบันดาลใจให้กับสังคมในยุคปัจจุบัน
และได้รับการยอมรับในฐานะ “ดาวเด่นคนรุ่นใหม่” ทางองค์กรฯ คัดเลือกอินฟลูเอนเซอร์ ผู้สื่อข่าวภาคสนาม และหลากหลายอาชีพเข้ารับรางวัลนี้
หนึ่งในนั้นคือ นัทตี้ ธัญญลักษณ์ วรรณโคตร ผู้สื่อข่าวข่าวสด ที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับรางวัล New Generation Idol Star Award 2026 สาขาผู้สื่อข่าวภาคสนามดีเด่น จากผลงานที่โลดแล่นในวงการข่าว และรายงานสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น
น.ส.ธัญญลักษณ เปิดใจว่า “ขอขอบคุณสำหรับรางวัล New Generation Idol Star Award 2026 ที่มองเห็นความทุ่มเทของคนข่าวภาคสนาม และ ได้คัดเลือกตนให้ได้รางวัลดังกล่าวนี้ ขอบคุณข่าวสด ที่สนับสนุนและเป็นองค์กรข่าว ที่พร้อมจะนำเสนอข่าวที่รวดเร็ว ตรงไปตรงมา และฉับไว ให้กับแฟนข่าวได้รับชมอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ รางวัลดังกล่าว เป็นอีกหนึ่งกำลังใจและเป็นแรงผลักดันให้กับตนได้ผลิตผลงานข่าวที่มีคุณภาพให้ดียิ่งขึ้น เพื่อนำเสนอความจริงสู่สายตาประชาชนอย่างตรงไปตรงมาต่อไป