อดีตผู้เข้าแข่งขัน ‘เดอะ วอยซ์’ แชร์อุทาหรณ์เตือนนักดนตรี หลังร้องเพลงในงานแต่ง แล้วนำคลิปไปลงใน TikTok แต่เจอเก็บค่าลิขสิทธิ์หลักหมื่น
31 มี.ค. 69 – สังคมออนไลน์ได้แชร์โพสต์ของ “แตงโม” ภัทรา วรินทรเวช อดีตผู้เข้าแข่งขัน The Voice Thailand Season 4 (ทีมโค้ชก้อง) หลังโพสต์อุทาหรณ์เตือนนักดนตรี โดยระบุข้อความดังนี้
“เตือนพี่น้องนักดนตรีทุกคนนะคะ ตอนนี้จะลงเพลงอะไร ระวัง ค่าลิขสิทธิ์
วันนี้ได้จดหมายและต้องจ่ายค่าลิขสิทธิ์ไปหลักหมื่น จะร้องที่งาน ที่ร้านอะไรก็แล้วแต่ ถ้าคุณร้องและเผยแพร่ลงโซเชียล ยังไงก็ต้องจ่ายค่าลิขสิทธิ์ แม้เราจะไม่ใช่นักร้องมีค่าย หรือไม่ได้โด่งดัง แต่ถ้าได้ค่าตอบแทนก็เข้าข่ายทั้งหมด
ขนาดแจ้งไปว่าเป็นนักร้องงานแต่ง ยังไม่รอดเลย หลังจากนี้จะร้อง จะโปรโมท จะหางาน แม่งจะยากขึ้นมาก ๆ อะ”
ป.ล. เพลงที่โดนเก็บค่าลิขสิทธิ์ เป็นเพลงที่ร้องในงานแต่งงานและลงไว้เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
แตงโม ระบุเพิ่มเติมหลังโพสต์ข้อความว่า คลิปที่โดน เป็นคลิปเล่น After Party งานแต่ง ในช่องทาง Tiktok ค่ะ เพลงลูกทุ่งใต้ ๆ ดัง ๆ ที่ช่วงนึงดังมาก ๆ ตอนนี้จ่ายค่าลิขสิทธิ์ซื้อ Package 1 ปี ร้องได้ทั้งค่ายนี้ เพลงอื่น ๆ ในค่าย เช่น ยาย… สาวบาง… น้อง… ไม่อยากเอ่ยชื่อ ตังค์ไม่พอจ่ายแล้ว
ที่โมออกมาเตือน เพราะรู้ว่าพี่ ๆ หลาย ๆ วง ถ่ายคลิป Performances ลงโซเชียลเหมือนกัน เพื่อโปรโมทงาน ซึ่งเราก็ไม่รู้หรอกว่า คลิปเราจะไวรัลไหม ยังไงสุดท้ายการที่เราเอาเพลงเขามาร้อง และเผยแพร่มันก็คือการทำซ้ำอะ เราอาจจะจุ่มเพลงซีเคร็ทขึ้นมาวันนึงวันใดก็ได้ มันคือความจริง เราเอาเพลงเขามาร้อง เราก็ต้องจ่ายให้ถูกต้อง แต่แค่อยากหาแนวทางกับพี่ ๆ ว่า ถ้าหลายค่ายเพลงอื่น ๆ จะมาเก็บกับเราทั้งหมด เราจะจ่ายไหวไหมแค่นั้นค่ะ เราก็นักร้องเล็ก ๆ น้อย ๆ นี่เอง