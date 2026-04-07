นั่งอยู่เฉยๆ ก็เกือบตาย เก๋งไร้รอยเบรก พุ่งชนโต๊ะอาหารริมถนน คนกระเด็นไปตามรถ หนุ่มเสื้อฟ้าโดนอัดเข้าเต็มๆ อึ้งซ้ำคนขับถอยหลัง ขับหนีทันที
วันที่ 7 เม.ย.69 เฟซบุ๊กเพจ “อยากดังเดี๋ยวจัดให้ รีเทริน์ part 7” โพสต์คลิปเหตุการณ์ระทึก หลังรถเก๋งคันหนึ่ง ขับพุ่งตรงเข้ามาชนกลุ่มคนที่กำลังนั่งรับประทานอาหารอยู่บนโต๊ะหน้าร้านอาหาร แถมไม่ยอมอยู่ช่วย ขับหลบหนีไปทันที
โดยในคลิป เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อเวลาตีหนึ่งครึ่งของวันที่ 6 เม.ย.ที่ผ่านมา มีกลุ่มชายหญิงนั่งดื่มกินกันอยู่บนโต๊ะหน้าร้านอาหาร ที่ตั้งอยู่ริมถนน ซึ่งเหตุการณ์ก็ดำเนินผ่านไปตามปกติ
จู่ๆ ก็มีรถเก๋งสีขาวขับมาด้วยความเร็ว โดยไม่รู้ว่าเมา หลับใน หรือมัวแต่เล่นโทรศัพท์ ก่อนพุ่งเข้าชนโต๊ะดังกล่าวโดยไม่เบรกแม้แต่น้อย จนคนในโต๊ะกระเด็นตามรถไป โดยเฉพาะหนุ่มเสื้อฟ้า ซึ่งถูกชนอย่างจัง แล้วกระเด็นไปตามรถ
ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวมีคนได้รับบาดเจ็บหลายราย จากนั้นคนขับก็รีบเปิดประตูลงมาจากรถอย่างรวดเร็ว และมีการพูดคุยกัน จากนั้นหนุ่มคนขับก็กลับเข้าไปนั่งในรถแล้วถอยหลังรถออก คล้ายกับว่าจะถอยเพื่อให้ช่วยคนเจ็บได้สะดวกขึ้น
แต่เหตุการณ์กลับไม่ได้เป็นเช่นนั้น คนขับรถคันที่ก่อเหตุถอยหลังอย่างรวดเร็ว แล้วกลับรถขับหลบหนีกลับไปทางเดิมอย่างรวดเร็ว ท่ามกลางความมึนงงของคนที่อยู่ในเหตุการณ์ ก่อนที่จะช่วยเหลือคนเจ็บ