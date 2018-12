ปีติ “พระองค์หญิงสิริวัณณวรี” ประทานบัตรอวยพรปีใหม่ 2562 แก่หนังสือพิมพ์ข่าวสด

วันที่ 21 ธ.ค. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ประทานบัตรอวยพร พุทธศักราช 2562 แก่ปวงชนชาวไทย ผู้ที่ปฏิบัติงานถวายในโครงการในพระดำริต่างๆ และสื่อมวลชน รวมถึงกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ข่าวสด เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2562 ยังความปลาบปลื้มและสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

โดยหน้าปกของบัตรอวยพร เป็นอักษรพระนาม ส.ร. อยู่ตรงกลาง เมื่อเปิดบัตรอวยพรมีทั้งหมด 4 หน้า ทางด้านซ้ายของบัตรอวยพร มีอักษรพระนาม ส.ร. อยู่ด้านบน ตรงกลางมีคำอวยพรทั้งภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศส ข้อความว่า

Wishing you happiness and a new year filled with joy.

Vous souhaite pleine de bonheur et une nouvelle année pleine de jole.