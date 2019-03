แลงคาสเตอร์ ในประวัติศาสตร์ ทหารเพียงหยิบมือ ชนะข้าศึกที่มากกว่า 5 เท่า!

กรณีที่ พรรคฝ่ายประชาธิปไตย ประกาศร่วมมือกันจัดตั้งรัฐบาลที่ โรงแรม แลงคาสเตอร์ พร้อมกับลงนามสัตยาบัน หยุดสืบทอดอำนาจเผด็จการ สร้างรัฐบาลประชาธิปไตย ในโลกออนไลน์ โดยเพจ Our History: เรื่อง เล่า เรา โลก ได้หยิบประเด็นเรื่องชื่อของโรงแรมที่ 6 พรรค ใช้เป็นสถานที่ในการประกาศจัดตั้งรัฐบาล ระบุว่า ประวัติศาสตร์เกิดขึ้นวันนี้ ณ โรงแรมแลงคาสเตอร์

ลองมาดูชื่อของแลงคาสเตอร์ในประวัติศาสตร์กันดีกว่า แลงคาสเตอร์เป็นชื่อราชวงศ์อังกฤษ กษัตริย์แลงคาสเตอร์ผู้โด่งดังที่สุดคือ เฮนรีที่ 5 เดือนตุลาคม ปี ค.ศ.1415 ที่เมืองอากินคอร์ต กองทัพอังกฤษของกษัตริย์เฮนรีถูกโอบล้อมด้วยทหารฝรั่งเศสที่มีจำนวนมากกว่าถึง 5 เท่า เฮนรีต้องใช้วาทศิลป์ปลุกปลอบใจทหารที่กำลังท้อถอย

Saint Crispin’s Day Speech เป็นหนึ่งในบทพูดปลุกใจที่โด่งดังที่สุดของเช็กสเปียร์ จากบทละคร Henry V ว่าด้วยวีรกรรมของกษัตริย์เฮนรี

“เราแค่หยิบมือเดียว เราผู้สุขสันต์ เราผองพี่น้องกัน (we few, we happy few, we band of brothers) ใครหลั่งเลือดพร้อมข้า ไม่ว่าจะมีชาติกำเนิดต้อยต่ำเพียงใด ท่านคือพี่น้อง ส่วนสุภาพบุรุษท่านใด กำลังนอนหลับใหลอย่างปลอดภัย เขาจะสาปแช่งตัวเองที่ไม่ได้มายืนอยู่บนสนามรบ ต่อสู้ไปพร้อมกับพวกเราพี่น้องในวันแห่งนักบุญคริสปิน”

อย่างไรก็ตาม มีคนเข้ามาถามในโพสต์ดังกล่าวว่า “แล้วหลังเหตุการณ์จากนั้นเป็นอย่างไร ตายเรียบหรือไม่” โดยแอดมินเพจดังกล่าวตอบว่า “ชนะครับ แต่ตายเยอะ”

