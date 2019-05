เที่ยวบินระทึก นาทีกัปตันแลนดิ้งแบบไร้ล้อหน้า หัวเครื่องบินไถลไปกับรันเวย์!

ชาแนลนิวส์เอเซีย รายงานเหตุระทึก ที่สนามบินมัณฑะเลย์ เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา (12 พ.ค.) โดยสายการบินเมียนมา แอร์ไลน์ส เที่ยวบิน ยูบี-103 ต้องลงจอดฉุกเฉิน เนื่องจากล้อหน้าไม่ทำงาน ซึ่งสามารถบันทึกภาพขณะลงจอดโดยไม่มีล้อหน้า และทำให้ส่วนหัวของเครื่องบินกระแทกรันเวย์ไว้ได้

โดยรายงานข่าวระบุว่า นักบินได้ขอสัญญาณขอลงจอดฉุกเฉิน โดยกัปตันได้ใช้ทักษะนำเครื่องลงจอดโดยที่ไร้ระบบเกียร์นำร่องและล้อด้านหน้าไม่ทำงาน โดยจังหวะที่ลงนั้น ส่วนหัวของเครื่องบินได้กระแทกพื้นเป็นภาพน่าหวาดเสียว และมีเพียงล้อหลังเท่านั้น แต่ในที่สุด ก็สามารถนำผู้โดยสารและลูกเรือทั้งหมด จำนวน 89 คน แตะสู่พื้นรันเวย์และอพยพออกจากตัวเครื่องบินได้อย่างปลอดภัย โดยมีผู้โดยสารได้รับบาดเจ็บเพียง 11 ราย

#MNA (Embraer 190) #Yangon–#Mandalay this morning, landing at the #Mandalay airport – Nose Lansing Gear failure on landing. Flight Capt. has done the amazing job. #Myanmar pic.twitter.com/7dDzSIs13V

— Cape Diamond (@cape_diamond) May 12, 2019