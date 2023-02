ชาวเน็ตวิจารณ์ยับ ! หลังยูทูบเบอร์คนดัง ‘มายเมทเนท’ ชนะรางวัล Thailand Social Awards Best Creator Performance on Social Media สาขา Variety

เมื่อวานนี้ (22 ก.พ.) บริษัท ไวซ์ไซท์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทเทคโนโลยีผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลตลาด ได้จัดงาน Thailand Social Awards ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 11 มอบรางวัลให้กับเหล่าคนโซเชียลในประเทศไทยหลากหลายสาขา

ผู้ชนะในกลุ่ม Best Creator Performance on Social Media สาขา Variety ได้แก่ My Mate Nate (มายเมทเนท) นั่นเอง

เมื่อประกาศอย่างเป็นทางการก็ทำเอาดราม่าสนั่นไปทั่วโลกโซเชียล ชาวเน็ตจำนวนไม่น้อยเข้ามาแสดงความคิดเห็นในเชิงลบ มีการแชร์ภาพชนะรางวัลนี้ไปกว่า 1.7 พันครั้ง ส่วนใหญ่มองว่าไม่เหมาะสมและดูไม่มีมาตรฐานที่ถูกต้องในการพิจารณารางวัล

ตัวอย่างความคิดเห็นชาวเน็ต

“คนให้ เข้าใจความหมายคำว่า creator ไหมอะ”

“นี่สินะครับความตกต่ำของมาตราฐานการให้ค่ากับอะไรแบบนี้ และจริงๆคำว่า Creator มันก็ไม่ได้มีไว้เรียกผลงานแบบ Ctrl+C และ Ctrl+Shift+V แบบนี้ด้วยซ้ำ ถ้าวงการมันจะต่ำลงก็เกิดจากกลุ่มคนที่ให้ค่าอะไรแบบนี้แหละครับ สงสารคนที่เค้าคิดหัวจะแตกเพื่อได้ความแปลกและต่างจริงๆที่เค้าไม่ได้รับโอกาสแบบนี้นะครับ เศร้าจริงๆ”

“ทีมงานพิจารณา รางวัล ควรออกมา ชี้แจงนะครับ ไม่งั้น รางวัลนี้ น่าจะไร้ค่า”