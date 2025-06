เจอแล้ว ‘ตัวประกอบ’ นั่งหลัง ‘ไข่ย้อย-ดากานดา’ ในหนัง ผ่านไป 20 ปี หน้าแทบไม่เปลี่ยน ปัจจุบันอายุ 41 ปี ประกอบอาชีพช่างสักอยู่เชียงใหม่

12 มิ.ย. 68 – กลายเป็นภาพยนตร์แอบรัก ที่ถูกกลับมาพูดถึงอีกครั้งในรอบ 20 ปี สำหรับ “เพื่อนสนิท” หลัง ไข่ย้อย และ ดากานดา ตัวเอกของเรื่องถูกหยิบมาพบกันอีกครั้งในจักรวาลคู่ขนาน มิวสิควิดีโอเพลง I’m ok // not ok จนหลายคนหันมาดึงลิ้นชักความทรงจำ พูดคุยเกี่ยวกับหนังเรื่องนี้

หนึ่งในฉากที่ถูกพูดถึงคือ ฉากที่ ดากานดา โน้มตัวมากินขนมสายไหมในมือ ไข่ย้อย และสบตากัน ในงานลูกทุ่งวิจิตร

อย่างไรก็ตาม ที่แฟนภาพยนตร์หลายคนสงสัย พูดถึง และถามหาคือ หนุ่มตัวประกอบใส่เสื้อสีน้ำเงินที่นั่งอยู่หลัง ดากานดา กับ ไข่ย้อย ในฉากหวานแหววนี้เป็นใคร

ล่าสุดแฟนเพจเฟซบุ๊ก เชียงใหม่ที่คุณไม่เคยเห็น ได้มีการเปิดภาพหนุ่มคนดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อย พร้อมระบุใจความดังนี้

“ชื่อไอซ์ ตอนนั้น (ที่เล่นหนัง) อายุ 21 ปี เรียนวิจิตรศิลป์มช. ชื่อในคณะเรียก เคาลึ่ม ไปนั่งเป็นตัวประกอบหลัง ดากานดา-ไข่ย้อย ฉากนี้ถ่ายที่ลานอนุสาวรีย์ 3 กษัตริย์ เชียงใหม่ ถ่ายตั้งแต่ เวลา 3 ทุ่ม ถึง ตี 3”

“ผมมีถ่าย 2 ฉากครับ มีฉากนี้กับฉากกินนมที่ร้านรถโฟล์คตู้ เวลาผ่านไป 20 ปี ตอนนี้ ผมอายุ 41 ปี ทำงานเป็นช่างสักครับ เคยเปิดร้านย่านท่าแพ แต่ช่วงนี้กำลังจะทำร้านที่บ้านครับ”

*ภาพ-อ้างอิง : FB Blackize Hand-ink