กัมพูชา เปิดตัวน้ำอัดลมใหม่ ‘แคมโบเดียโคล่า’ จากฝีมือผู้ประกอบการในประเทศ 100% หลัง ‘แวนด้า’ โดนโค้กถอดจากพรีเซนเตอร์ จนเกิดกระแสบอยคอต

กัมพูชา – ภายหลังจากที่ บริษัทโคคา-โคล่า ยุติสัญญาการเป็นพรีเซ็นเตอร์กับ แวนด้า แร็ปเปอร์ชื่อดังชาวกัมพูชา พร้อมลบภาพทั้งหมดของเขาออกจากเพจทางการ จนทำให้ชาวกัมพูชาจำนวนมากแสดงความไม่พอใจอย่างมาก หลายคนออกมารณรงค์ให้มีการบอยคอตแบรนด์น้ำอัดลมดังจากสหรัฐอเมริกา

ต่อมา ฮุน เซน ประธานวุฒิสภากัมพูชา ออกมาโพสต์เฟซบุ๊กเบรกประชาชนว่า การบอยคอตโค้กไม่ใช่เรื่องเล็ก เพราะอาจส่งผลเสียอย่างมากต่อระบบเศรษฐกิจและการทูตของประเทศ หากบริษัทโค้กถอนตัวออกจากกัมพูชา กัมพูชาจะเป็นฝ่ายเสียหายเอง

ล่าสุดมีการเปิดเผยคลิปวิดีโอ สายพานการผลิตสินค้าใหม่ภายใต้ผู้ประกอบการชาวกัมพูชา พร้อมวางจําหน่ายในตลาด โดยสินค้าสดังกล่าวคือ “แคมโบเดียโคล่า” น้ำอัดลมแบรนด์ใหม่ จากฝีมือผู้ประกอบการชาวกัมพูชา 100%

