ณวัฒน์ โพสต์รัวๆ แซะลั่นส่งกำลังใจให้คนดี ประกาศทวงเงินที่เคยบริจาค กัน จอมพลัง เผยเหตุ เคยเจอประสบการณ์มูลนิธิที่บอกตัวเองคนดี
ประเด็นร้อนแรงกรณีมูลนิธิ กัน จอมพลัง ที่พบว่า กัน จอมพลัง ไม่ได้เป็นประธานหรือมีตำแหน่งอะไรในมูลนิธิเลย และถ้ายกเลิกมูลนิธิ ทรัพย์สินตกเป็นของ มูลนิธิ ธรรมนัส พรหมเผ่า นั้น
- อ่านข่าว – กัน จอมพลัง ลั่นเพื่อความสบายใจของทุกคน จะเปลี่ยนมูลนิธิอื่นรับช่วงต่อ แทนของธรรมนัส
- อ่านข่าว – หนุ่ม กรรชัย เรียกร้อง กัน จอมพลัง เคลียร์เงินบริจาคให้ชัด
ล่าสุด ณวัฒน์ อิสรไกรศีล โพสต์ข้อความรัวๆ ร้อนแรงถึงเรื่องนี้เช่นกัน อาทิ “อย่าอ้างว่าตัวเป็นคนดีหมดกำลังใจทำความดีในขณะที่เป็นคนสับขา หลอกลวงโลก”
พร้อมทั้งคอมเมนต์บอกอีกว่า “ผมมีประสบการณ์มูลนิธิคืนคุณแผ่นดินมาแล้ว ” , “บอกว่าตัวเองเป็นคนดีเดินทางช่วยเหลือคนไทยทั่วประเทศโหนสถาบัน สุดท้ายปัจจุบันก็อยู่ในคุก”
พร้อมทั้ง โพสต์อีกข้อความว่า “ประสิทธิ์เจียวก๊ก ทนายตั้ม อลงกต…ทุกคนเอามูลนิธิบังหน้า”
และโพสต์คลิป กัน จอมพลัง นั่งร่วมอยู่ในงานเดียวกับ ธรรมนัส พรหมเผ่า ด้วย พร้อมแคปชั้นแซะว่า “ส่งกำลังใจให้ คนดีย์”
ล่าสุดเช้านี้ (24 ต.ค.68) บอสณวัฒน์ ซึ่งเคยโอนไปให้ มูลนิธิกัน จอมพลัง 50,000 บาท ก็โพสต์ข้อความทวงเงินกันกลางโซเชียลเลยว่า
“ผมขอเงินที่บริจาคไปคืนเพราะเนื่องจากไม่บอกเบื้องหลังให้ครบ ทำให้เชื่อว่าเป็นของคุณกัน” พร้อมทั้งคอมเมนต์อีกด้วยว่า “ฝากนักข่าวถามให้หน่อยครับว่าจะเอาคืนได้ยังไง”