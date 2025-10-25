“กษัตริย์จิกมี” แห่งภูฏาน แสดงความเสียพระราชหฤทัยอย่างสุดซึ้ง “สมเด็จพระพันปีหลวง” สวรรคต ท่านจะยังคงเป็นที่จดจำด้วยความเคารพรัก เชิดชูทรงเป็นแรงบันดาลใจของทุกคน
วันที่ 25 ต.ค.68 สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก แห่งราชอาณาจักรภูฏาน โพสต์ข้อความแสดงความเสียพระราชหฤทัยอย่างสุดซึ้ง ต่อการเสด็จสวรรคตของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ทรงระบุว่า พระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านที่ทรงอุทิศพระวรกายตลอดพระชนม์ชีพเพื่อพสกนิกรชาวไทย ความมีพระเมตตา และความเพียรพยายามอย่างไม่หยุดหย่อนในการส่งเสริมสวัสดิการสังคมและการอนุรักษ์วัฒนธรรม ได้สร้างคุณูปการแก่ชีวิตผู้คนนับไม่ถ้วน พระองค์ท่านจะยังคงเป็นที่จดจำด้วยความเคารพรัก และเป็นแรงบันดาลใจให้แก่ทุกคนตลอดไป
ปวงชนชาวภูฏานขอร่วมกับปวงชนชาวไทยในการไว้อาลัยต่อการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่นี้ และร่วมเทิดพระเกียรติพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง