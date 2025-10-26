เสียงสะท้อนถึง ศธ. งดรื่นเริง 1 ปี ขอให้พิจารณา ห่วงร้านเช่าชุด โดนยกเลิกเป็นปี

เสียงสะท้อนถึง ศธ. งดรื่นเริง 1 ปี ขอให้พิจารณา กระทบการเรียนรู้นักเรียน ห่วงร้านเช่าชุด โดนยกเลิกเป็นปี จะอยู่ยังไง ขอให้พิจารณาใหม่เรื่องระยะเวลา
กรณี กระทรวงศึกษาธิการ ส่งหนังสือด่วนที่สุด แจ้งเวียนหน่วยงาน องค์กรในกำกับ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อทราบและถือปฏิบัติต่อไป เรื่อง สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สวรรคต
- กระทรวงศึกษาธิการ ส่งหนังสือด่วนที่สุด แจ้งหน่วยงานในสังกัด ไว้ทุกข์-งดจัดรื่นเริง 1 ปี
- ศธ. แจงดราม่า งดงานรื่นเริง 1 ปี ยันกิจกรรมการเรียน-บอลจตุรมิตร ยังจัดได้
ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ กำหนดให้หน่วยงาน ในสังกัดดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2568 เป็นตันไป ดังต่อไปนี้
1.ให้หน่วยงานในสังกัดและสถานศึกษาทุกแห่งลดธงครึ่งเสา เป็นเวลา 30 วัน
2.ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไว้ทุกข์ เป็นเวลา 1 ปี
3.ให้หน่วยงานในสังกัดและสถานศึกษาทุกแห่งงดจัดงานที่มีบรรยากาศรื่นเริงทุกประเภท เป็นเวลา 1 ปี
4.ให้หน่วยงานในสังกัดเผยแพร่พระราชกรณียกิจ บนหน้าหลักเว็บไซต์ของหน่วยงานและให้สถานศึกษาทุกแห่งจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ต่อมาเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ขึ้นในโลกออนไลน์ เนื่องจากเห็นว่าการงดกิจกรรมรื่นเริงภายในโรงเรียน อาจส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้ของเด็กนักเรียน
ขณะเดียวกันผู้ปกครองของนักเรียน ต่างสะท้อนมุมต่อขอปฏิบัติดังกล่าว โดยเพจ สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว นำคอมเมนต์ของผู้ปกครองรายหนึ่ง ที่โพสต์สะท้อนสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ความว่า “ขอให้พิจารณาค่ะ ตอนนี้ร้านทำชุดเกี่ยวกับขบวนพาเหรด มีการยกเลิกกัน แทบจะร้องไห้และกลุ้มใจกันหมด เพราะแม่ๆ หวังจะให้เด็กๆได้ใส่ เด็กๆก็รอใส่ในสิ้นเดือน
เด็กบางคนถึงกับร้องเพราะโรงเรียนยกเลิก เพราะเป็นช่วงแข่งกีฬาสี แล้วมายกเลิก 1 ปี ผู้ประกอบการร้านชุดจะอยู่ยังไง มีการเยียวยาหรือไม่ บางคนลงทุนไม่ใช่น้อย ระยะเวลาขอให้พิจรณาใหม่เถอะค่ะ”