เสียงสะท้อนถึง ศธ. งดรื่นเริง 1 ปี ขอให้พิจารณา ห่วงร้านเช่าชุด โดนยกเลิกเป็นปี

เสียงสะท้อนถึง ศธ. งดรื่นเริง 1 ปี ขอให้พิจารณา กระทบการเรียนรู้นักเรียน ห่วงร้านเช่าชุด โดนยกเลิกเป็นปี จะอยู่ยังไง ขอให้พิจารณาใหม่เรื่องระยะเวลา

กรณี กระทรวงศึกษาธิการ ส่งหนังสือด่วนที่สุด แจ้งเวียนหน่วยงาน องค์กรในกำกับ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อทราบและถือปฏิบัติต่อไป เรื่อง สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สวรรคต

ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ กำหนดให้หน่วยงาน ในสังกัดดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2568 เป็นตันไป ดังต่อไปนี้

1.ให้หน่วยงานในสังกัดและสถานศึกษาทุกแห่งลดธงครึ่งเสา เป็นเวลา 30 วัน

2.ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไว้ทุกข์ เป็นเวลา 1 ปี

3.ให้หน่วยงานในสังกัดและสถานศึกษาทุกแห่งงดจัดงานที่มีบรรยากาศรื่นเริงทุกประเภท เป็นเวลา 1 ปี
4.ให้หน่วยงานในสังกัดเผยแพร่พระราชกรณียกิจ บนหน้าหลักเว็บไซต์ของหน่วยงานและให้สถานศึกษาทุกแห่งจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ต่อมาเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ขึ้นในโลกออนไลน์ เนื่องจากเห็นว่าการงดกิจกรรมรื่นเริงภายในโรงเรียน อาจส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้ของเด็กนักเรียน

ขณะเดียวกันผู้ปกครองของนักเรียน ต่างสะท้อนมุมต่อขอปฏิบัติดังกล่าว โดยเพจ สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว นำคอมเมนต์ของผู้ปกครองรายหนึ่ง ที่โพสต์สะท้อนสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ความว่า “ขอให้พิจารณาค่ะ ตอนนี้ร้านทำชุดเกี่ยวกับขบวนพาเหรด มีการยกเลิกกัน แทบจะร้องไห้และกลุ้มใจกันหมด เพราะแม่ๆ หวังจะให้เด็กๆได้ใส่ เด็กๆก็รอใส่ในสิ้นเดือน

เด็กบางคนถึงกับร้องเพราะโรงเรียนยกเลิก เพราะเป็นช่วงแข่งกีฬาสี แล้วมายกเลิก 1 ปี ผู้ประกอบการร้านชุดจะอยู่ยังไง มีการเยียวยาหรือไม่ บางคนลงทุนไม่ใช่น้อย ระยะเวลาขอให้พิจรณาใหม่เถอะค่ะ”

