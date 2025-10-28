เชียงใหม่ โผล่อีก! โคมปิ้นจะหลิ้น ติดตั้งกลับหัวกลับหาง อ.ศิลปกรรม มหา’ลัยดัง แนะหาอ่านหนังสือ ชี้อยู่ในวัฒนธรรมล้านนามาช้านาน
วันที่ 28 ต.ค. 2568 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังเทศบาลนครเชียงใหม่ได้ปรับเปลี่ยนการจัดประดับตกแต่งเมืองในช่วงงานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี 2568 หรืองานลอยกระทงของจังหวัดเชียงใหม่
โดยมีการทำให้สอดคล้องเหมาะสมเพื่อเป็นการถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ด้วยการใช้สีพ่นทับดอกไม้ประดับไฟที่ติดตั้งอยู่ตามจุดต่างๆ ที่เคยเป็นสีสันสดใสให้เป็นสีดำ จนเกิดกระแสดราม่าวิพากษ์วิจารณ์กันสนั่นในโลกออนไลน์
ต่อมา นายอัศนีย์ บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ได้ออกมาชี้แจงว่า การดำเนินการดังกล่าวยังปรับปรุงไม่เสร็จสมบูรณ์ ซึ่งในหลายจุดสำคัญตามตัวเมืองเจ้าหน้าที่จะปรับเปลี่ยนรูปแบบโดยเน้นโทนสีขาวสุภาพเพื่อให้เข้ากับบรรยากาศการไว้อาลัยพระพันปีหลวง
ล่าสุด ผศ.วิทยา พลวิฑูรย์ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โพสต์เฟซบุ๊กถึงการประดับโคมไฟริมถนนของเทศบาลนครเชียงใหม่ว่า “ไม่อย่างหนึ่ง ก็อย่างหนึ่งแต้ โคมปิ้นจะหลิ้น เอาหัวเป็นหางเอาหางเป็นหัว โคมฮังมดส้ม หรือโคมธรรมจักร เป็นแบบอย่างโคมที่ปรากฏอยู่ในวัฒนธรรมล้านนามาช้านานแล้ว และมีรูปแบบที่สืบทอดกันอย่างแพร่หลายในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ไปหาอ่านในหนังสือ “ป้องลม ห่มไฟ” เอาเน้อสูเขา”
