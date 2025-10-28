เชียงใหม่ โผล่อีก! โคมปิ้นจะหลิ้น ติดตั้งกลับหัวกลับหาง อ.ศิลปกรรม มหา’ลัยดัง แนะหาอ่านหนังสือ ชี้อยู่ในวัฒนธรรมล้านนามาช้านาน

วันที่ 28 ต.ค. 2568 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังเทศบาลนครเชียงใหม่ได้ปรับเปลี่ยนการจัดประดับตกแต่งเมืองในช่วงงานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี 2568 หรืองานลอยกระทงของจังหวัดเชียงใหม่

โดยมีการทำให้สอดคล้องเหมาะสมเพื่อเป็นการถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ด้วยการใช้สีพ่นทับดอกไม้ประดับไฟที่ติดตั้งอยู่ตามจุดต่างๆ ที่เคยเป็นสีสันสดใสให้เป็นสีดำ จนเกิดกระแสดราม่าวิพากษ์วิจารณ์กันสนั่นในโลกออนไลน์

ต่อมา นายอัศนีย์ บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ได้ออกมาชี้แจงว่า การดำเนินการดังกล่าวยังปรับปรุงไม่เสร็จสมบูรณ์ ซึ่งในหลายจุดสำคัญตามตัวเมืองเจ้าหน้าที่จะปรับเปลี่ยนรูปแบบโดยเน้นโทนสีขาวสุภาพเพื่อให้เข้ากับบรรยากาศการไว้อาลัยพระพันปีหลวง

ล่าสุด ผศ.วิทยา พลวิฑูรย์ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โพสต์เฟซบุ๊กถึงการประดับโคมไฟริมถนนของเทศบาลนครเชียงใหม่ว่า “ไม่อย่างหนึ่ง ก็อย่างหนึ่งแต้ 😥 โคมปิ้นจะหลิ้น เอาหัวเป็นหางเอาหางเป็นหัว โคมฮังมดส้ม หรือโคมธรรมจักร เป็นแบบอย่างโคมที่ปรากฏอยู่ในวัฒนธรรมล้านนามาช้านานแล้ว และมีรูปแบบที่สืบทอดกันอย่างแพร่หลายในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ไปหาอ่านในหนังสือ “ป้องลม ห่มไฟ” เอาเน้อสูเขา”

ข่าวแนะนำ

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

ผบก.น.2 สั่งไล่ออก รองผกก. ออกจากราชการ หลังถูกจับเอี่ยวแก๊งคอลฯ
2

วิ่ง 30 นาที หรือ เดิน 60 นาที แบบไหนให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่ากัน คำตอบเกินคาด
3

4 สิ่งต้องห้าม อย่าใส่ไว้ในกระเป๋าสตางค์ ถ้าไม่อยาก "ลาภหาย"
4

ราคาทองวันนี้ 28 ต.ค.68 ประกาศครั้งแรก ดิ่งแรง เทียบราคาปิดวานนี้
5

ราคาทองวันนี้ 28 ต.ค.68 ประกาศครั้งที่7 ร่วงแรงรัวๆ เทียบราคาปิดวานนี้
6

ทราย เจริญปุระ คิดหลายรอบจะเล่าเรื่องนี้ดีมั้ย แต่อยากบันทึกครั้งหนึ่งในชีวิต
7

อย.เผยผลตรวจผลิตภัณฑ์สมุนไพรชื่อดัง สูตร 2 พบผิดมาตรฐานทดสอบปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์
8

งานวิจัยใหม่เผย ผมหงอกไม่ได้แปลว่าแก่เสมอไป แต่ร่างกายกำลังต่อสู้มะเร็ง
9

ใช้ผิดประเภทโดนระงับสิทธิ คนละครึ่งพลัส ซื้ออะไรได้บ้าง เช็กเงื่อนไข
10

ราคาทองวันนี้ 28 ต.ค.68 ประกาศปรับตัว 32 ครั้ง ร่วงไม่หยุด ใครคิดอยู่รีบตัดสินใจ