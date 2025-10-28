หงส์ไทย ขออภัย เรียกคืนแล้ว ยาดมล็อตไม่ผ่านการตรวจของ อย. เผยมีถึง 2 แสนกระปุก เตรียมทำลายทิ้ง พร้อมคืนเงินคู่ค้า ส่งล็อตใหม่เต็มจำนวน ไม่คิดมูลค่า
จากกรณีสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เผยผลการทดสอบยาดมผสมสมุนไพรตราหงส์ไทย สูตร 2 ไม่ผ่านมาตรฐานในรายการทดสอบการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ ตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้น
ล่าสุดวันที่ 28 ต.ค.68 บริษัทสมุนไพรไทย หงส์ไทย จำกัด -เพจสำนักงานใหญ่ โพสต์ชี้แจงเรื่องดังกล่าว โดยระบุว่า บริษัท สมุนไพรไทย หงส์ไทย จำกัด ขอเรียนชี้แจงต่อผู้บริโภคด้วยความเคารพว่า ตามประกาศ ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เรื่องผลการตรวจสอบผลิตภัณฑ์สมุนไพรผิดมาตรฐาน รุ่นการผลิตที่ 000332 (วันที่ผลิต 09/12/2024 –วันที่สิ้นอายุ 08/12/2027) นั้นในล็อตดังกล่าวมีจำนวนทั้งสิ้น 200,000 กระปุก (16,666 โหล)
บริษัทฯ ขอน้อมรับผลการตรวจสอบดังกล่าวด้วยความเคารพ และได้ดำเนินการเรียกคืนสินค้าทั้งหมดจากท้องตลาดเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งได้ประสานงานกับทาง อย. เพื่อดำเนินการทำลายสินค้าล็อตดังกล่าวให้เร็วที่สุด โดยทางบริษัทฯจะประกาศวันที่แน่ชัดให้ทราบอีกครั้ง
ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการ ปรับปรุงและยกระดับกระบวนการผลิตให้เข้มงวดขึ้น โดยเพิ่มขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพในทุกระดับ ผ่านการฆ่าเชื้อด้วย รังสี Ultraviolet เพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ที่ออกสู่ตลาดมีความปลอดภัยและได้มาตรฐาน
สำหรับคู่ค้าหรือลูกค้าที่อาจยังมีสินค้ารุ่นนี้อยู่ในครอบครอง บริษัทฯ ยินดีรับคืนสินค้าและคืนเงินเต็มจำนวนพร้อมกับส่งผลิตภัณฑ์ล็อตใหม่ให้ตามจำนวนที่คืนโดยไม่คิดมูลค่าใดๆ
โดยลูกค้าและคู่ค้าสามารถจัดส่งสินค้าคืนได้ที่ หงส์ไทยพาณิชย์ เลขที่ 434 ถนนพุทธมณฑลสาย2 แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160 และสอบถามหรือขอรับเงินคืนได้ที่ โทร.02-803-1549, 081-252-3406, 092-740-5500, 092-740-7700
บริษัทฯใคร่ขอกราบขออภัยคู่ค้าในความไม่สะดวกและใคร่กราบขออภัยลูกค้าสำหรับความกังวลที่เกิดขึ้น และขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้าใจ มอบความไว้วางใจและกำลังใจให้เสมอมา บริษัทฯ ขอสัญญาว่า จะมุ่งมั่นพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการผลิตอย่างต่อเนื่อง นำบทเรียนดังกล่าวมาปรับปรุง ด้วยความรับผิดชอบและความใส่ใจ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ของหงส์ไทยเป็นสมุนไพรที่ปลอดภัย มีคุณภาพ และเป็นที่เชื่อมั่นของผู้บริโภคตลอดไป