หงส์ไทย ขออภัย เรียกคืนแล้ว ยาดมล็อตไม่ผ่านการตรวจของ อย. เผยมีถึง 2 แสนกระปุก เตรียมทำลายทิ้ง พร้อมคืนเงินคู่ค้า ส่งล็อตใหม่เต็มจำนวน ไม่คิดมูลค่า

จากกรณีสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เผยผลการทดสอบยาดมผสมสมุนไพรตราหงส์ไทย สูตร 2 ไม่ผ่านมาตรฐานในรายการทดสอบการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ ตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้น

ล่าสุดวันที่ 28 ต.ค.68 บริษัทสมุนไพรไทย หงส์ไทย จำกัด -เพจสำนักงานใหญ่ โพสต์ชี้แจงเรื่องดังกล่าว โดยระบุว่า บริษัท สมุนไพรไทย หงส์ไทย จำกัด ขอเรียนชี้แจงต่อผู้บริโภคด้วยความเคารพว่า ตามประกาศ ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เรื่องผลการตรวจสอบผลิตภัณฑ์สมุนไพรผิดมาตรฐาน รุ่นการผลิตที่ 000332 (วันที่ผลิต 09/12/2024 –วันที่สิ้นอายุ 08/12/2027) นั้นในล็อตดังกล่าวมีจำนวนทั้งสิ้น 200,000 กระปุก (16,666 โหล)

บริษัทฯ ขอน้อมรับผลการตรวจสอบดังกล่าวด้วยความเคารพ และได้ดำเนินการเรียกคืนสินค้าทั้งหมดจากท้องตลาดเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งได้ประสานงานกับทาง อย. เพื่อดำเนินการทำลายสินค้าล็อตดังกล่าวให้เร็วที่สุด โดยทางบริษัทฯจะประกาศวันที่แน่ชัดให้ทราบอีกครั้ง

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการ ปรับปรุงและยกระดับกระบวนการผลิตให้เข้มงวดขึ้น โดยเพิ่มขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพในทุกระดับ ผ่านการฆ่าเชื้อด้วย รังสี Ultraviolet เพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ที่ออกสู่ตลาดมีความปลอดภัยและได้มาตรฐาน

สำหรับคู่ค้าหรือลูกค้าที่อาจยังมีสินค้ารุ่นนี้อยู่ในครอบครอง บริษัทฯ ยินดีรับคืนสินค้าและคืนเงินเต็มจำนวนพร้อมกับส่งผลิตภัณฑ์ล็อตใหม่ให้ตามจำนวนที่คืนโดยไม่คิดมูลค่าใดๆ

โดยลูกค้าและคู่ค้าสามารถจัดส่งสินค้าคืนได้ที่ หงส์ไทยพาณิชย์ เลขที่ 434 ถนนพุทธมณฑลสาย2 แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160 และสอบถามหรือขอรับเงินคืนได้ที่ โทร.02-803-1549, 081-252-3406, 092-740-5500, 092-740-7700

บริษัทฯใคร่ขอกราบขออภัยคู่ค้าในความไม่สะดวกและใคร่กราบขออภัยลูกค้าสำหรับความกังวลที่เกิดขึ้น และขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้าใจ มอบความไว้วางใจและกำลังใจให้เสมอมา บริษัทฯ ขอสัญญาว่า จะมุ่งมั่นพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการผลิตอย่างต่อเนื่อง นำบทเรียนดังกล่าวมาปรับปรุง ด้วยความรับผิดชอบและความใส่ใจ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ของหงส์ไทยเป็นสมุนไพรที่ปลอดภัย มีคุณภาพ และเป็นที่เชื่อมั่นของผู้บริโภคตลอดไป

ข่าวแนะนำ

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

ผบก.น.2 สั่งไล่ออก รองผกก. ออกจากราชการ หลังถูกจับเอี่ยวแก๊งคอลฯ
2

วิ่ง 30 นาที หรือ เดิน 60 นาที แบบไหนให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่ากัน คำตอบเกินคาด
3

4 สิ่งต้องห้าม อย่าใส่ไว้ในกระเป๋าสตางค์ ถ้าไม่อยาก "ลาภหาย"
4

ราคาทองวันนี้ 28 ต.ค.68 ประกาศครั้งแรก ดิ่งแรง เทียบราคาปิดวานนี้
5

ราคาทองวันนี้ 28 ต.ค.68 ประกาศครั้งที่7 ร่วงแรงรัวๆ เทียบราคาปิดวานนี้
6

ฉาวคลิปหลุด สจ.บางกรวย พรรคประชาชน ทำร้ายแฟนสาวในบ้านพัก
7

จับ รองผกก. พื้นที่นครบาล เป็นที่ปรึกษาให้บริษัทญาติ รับเปิดบัญชีม้า ได้ค่าจ้างเดือนละ 7 หลัก
8

งานวิจัยใหม่เผย ผมหงอกไม่ได้แปลว่าแก่เสมอไป แต่ร่างกายกำลังต่อสู้มะเร็ง
9

ด่วน เพลิงไหม้ วัดดังร้อยเอ็ด วอดทั้งหลัง ไฟลุกลามรุนแรง ระดมฉีดน้ำสกัด
10

ราคาทองวันนี้ 28 ต.ค.68 ประกาศปรับตัว 32 ครั้ง ร่วงไม่หยุด ใครคิดอยู่รีบตัดสินใจ