ชายชาวเกาหลี ไม่พอใจโดนบอกเอเชียใช้มือกินข้าว โพสต์เหยียดมีแต่ชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ใช้มือกินข้าว โดนชาวเน็ตถล่มแซว ‘มือจีบ’ ยับ
โพสต์ของชาวเน็ตรายหนึ่งได้จุดประเด็นถกเถียงในโลกออนไลน์ หลังมีคนโพสต์ภาพ AI ชายใส่สูทกำลังกินข้าวด้วยมือจึงมีคนมาตั้งคำถามว่า “เขากินข้าวด้วยมือเหรอ?” และคอมเมนต์ส่วนใหญ่ก็พาดพิงไปที่ชาวเอเชียในเรื่องของวัฒนธรรมการใช้มือกินข้าว
จากนั้นก็มีชาวเน็ตรายหนึ่งเค้ามาตอบว่า “ในฐานะคนเอเชีย การกินข้าวด้วยมือเป็นเรื่องน่ารังเกียจ แปลก และป่าเถื่อน ไม่มีใครในครอบครัวของฉันเคยทำแบบนี้เขากระทำเหมือนว่าไม่เคยมีการประดิษฐ์เครื่องใช้ใดๆ ขึ้นมา” จนโดนฝ่ายที่เห็นต่างโต้ว่า “คุณไม่ใช่คนเอเชีย คุณเป็นคนอเมริกันในฐานะคนเอเชียจากเอเชีย ฉันมีสิทธิ์ที่จะบอกคุณว่าชาวเอเชียกินข้าวด้วยมือ”
ทำเอาชายชาวเกาหลีคนหนึ่งทนไม่ไหว เข้ามาตอบโพสต์ว่า “คนเกาหลี ญี่ปุ่น และจีนไม่กินข้าวด้วยมือ มีแต่ชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เท่านั้นแหละ” ทำให้ชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่พอใจ มองว่าชายรายนี้กำลังเหยียดคนชาติอื่น
บ้างก็ออกมาโพสต์ภาพคนเกาหลี คนญี่ปุ่น และคนจีนเขาก็กินอาหารด้วยมือ เช่น เวลากินข้าวปั้น หมูย่างห่อผัก หรือขนมที่ห่อใบตอง แต่โพสต์ที่เป็นไวรัลคือโพสต์ที่ออกมาบอกว่า “ดูซิว่ามือของฉันทำอะไรได้อีก” พร้อมโพสต์ภาพ “มือจีบ” ที่เป็นเรื่องละเอียดอ่อนของผู้ชายเกาหลีในช่วงนี้