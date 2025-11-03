สื่อรายงาน แฮร์รี เคน กองหน้าทีมชาติอังกฤษของ บาเยิร์น มิวนิก กำลังพิจารณาย้ายไปร่วมทีม บาร์เซโลนา ในช่วงซัมเมอร์หน้า
โดย เคน เหลือสัญญากับ บาเยิร์น จนถึงสิ้นเดือน มิ.ย. 2027 แต่มีค่าฉีกสัญญาที่จะสามารถทำให้เขาย้ายออกจากทีมด้วยค่าตัวเพียง 65 ล้านยูโร ซึ่งเงื่อนไขนี้จะเปิดใช้งานได้ตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์ปี 2026 เป็นต้นไป
ก่อนหน้านี้มีรายงานว่า ดาวเตะวัย 32 ปีได้รับความสนใจจากบรรดาทีมในพรีเมียร์ลีก ทั้ง ท็อตแนม ฮอตสเปอร์ อดีตทีมเก่ารวมถึง แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด
อย่างไรก็ตามล่าสุด “สปอร์ต” สื่อสเปนระบุว่า เคน กำลังพิจารณาที่จะย้ายไปร่วมทีม บาร์เซโลนา เนื่องจากมองว่าจะเข้าไปเป็นตัวแทนของ โรเบิร์ต เลวานดอฟสกี กองหน้าจอมเก๋าที่ปัจจุบันอายุ 37 ปี แล้ว และกำลังจะหมดสัญญากับทีมซึ่งจะทำให้เขามีโอกาสลงสนามสม่ำเสมอมากกว่าทีมอื่นๆ
ทั้งนี้ เคน กำลังโชว์ฟอร์มได้ยอดเยี่ยมในซีซั่นนี้หลังทำไปแล้ว 22 ประตู กับอีก 3 แอสซิสต์ จากการลงเล่น 15 นัดทุกรายการ