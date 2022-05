ทางการ เรือใบสีฟ้าประกาศปิดดีล ฮาลันด์ ร่วมทีม - ค่าตัว 51.2 ล้านปอนด์

แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ประกาศคว้าตัว เออร์ลิง เบราต์ ฮาลันด์ กองหน้า โบรุสเซีย ดอร์ตมุนด์ มาร่วมทีมอย่างเป็นทางการ ขณะที่สื่อรายงานค่าตัวของแข้งรายนี้อยู่ที่ 51.2 ล้านปอนด์ (ราว 2.17 พันล้านบาท)

ก่อนหน้านี้บรรดาสื่อดังหลายสำนัก ทั้ง “ดิ แอธเลติก” และ”บีบีซี” รายงานตรงกันว่า แมนฯ ซิตี้ บรรลุข้อตกลงในการเซ็นสัญญา ฮาลันด์ มาเสริมแกร่งได้แล้ว โดยเหลือกแค่เพียงการประกาศทางการเท่านั้นซึ่งคาดว่าจะเกิดขึ้นภายในสัปดาห์นี้

Manchester City can confirm that we have reached an agreement in principle with Borussia Dortmund for the transfer of striker Erling Haaland to the Club on 1st July 2022.

The transfer remains subject to the Club finalising terms with the player.

— Manchester City (@ManCity) May 10, 2022