แกรี เนวิลล์ - ริชาร์ลิซอน พร้อมใจโพสต์แสบหลังหงส์แดงชวดคว้าแชมป์ยูซีแอล

แกรี เนวิลล์ อดีตตำนานแข้ง แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด และริชาร์ลิซอน แนวรุก เอฟเวอร์ตัน โพสต์โซเชียลหลัง ลิเวอร์พูล พลาดคว้าแชมป์ศึกยูฟ่า แชมเปียนส์ ลีก

โดย ลิเวอร์พูล ชวดโอกาสคว้าแชมป์ยูซีแอลในฤดูกาลนี้หลังพ่ายต่อ เรอัล มาดริด 0-1 ในนัดชิงชนะเลิศเมื่อวันที่ 28 พ.ค.ที่ผ่านมา

It’s really normal to be happy tonight if you’re a united fan! I’m f@@@@@g ecstatic! 😂

— Gary Neville (@GNev2) May 28, 2022