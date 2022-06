แซวแรง เฟเดริโก บัลเบร์เด ชี้เลี้ยงลูกชายยากกว่าการดวลกับ แอนดี โรเบิร์ตสัน

เฟเดริโก บัลเบร์เด แนวรุก เรอัล มาดริด พูดแบบติดตลกว่าการเลี้ยงลูกชายนั้นยังยากกว่าการต้องตามประกบ แอนดี โรเบิร์ตสัน แบ็กซ้าย ลิเวอร์พูล

สำหรับ บัลเบร์เด เพิ่งมีส่วนสำคัญในการพา เรอัล มาดริด คว้าแชมป์ยูฟ่า แชมเปียนส์ ลีก ฤดูกาล 2021-22 และเป็นแชมป์สมัยที่ 14 ของโมสรหลังเป็นคนแอสซิสต์ให้ วินิซิอุส จูเนียร์ ทำประตูชัยในนาที 59

นอกจากนั้นแล้วดาวเตะวัย 23 ปียังสามารถตามประกบ และหยุดการขึ้นเกมรุกของ โรเบิร์ตสัน ได้อย่างน่าพอใจในแมตช์ดังกล่าวอีกด้วย

Valverde “taking care of my son is harder than Robertson” brooooo 😭😭😂😂 pic.twitter.com/Ryw8jIenkA

— WolfRMFC (@WolfRMFC) May 31, 2022