“บีบีซี” รายงานว่า แฮร์รี แม็กไกวร์ กองหลัง แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ได้แจงเรื่องที่ตัวเองไปกดไลก์โพสต์ข่าวที่ คริสเตียโน โรนัลโด กองหน้าเพื่อนร่วมทีมซึ่งไม่พอใจหลังถูกลดค่าเหนื่อยว่าเป็นความผิดพลาด

ก่อนหน้านี้ “สปอร์ตไบเบิล” สื่อกีฬาชื่อดังได้โพสต์ในอินสตาแกรมว่า โรนัลโด ไม่พอใจที่ถูกลดค่าเหนื่อยลง 25 เปอร์เซ็นต์หรือเหลือ 360,000 ปอนด์ (ราว 15.5 ล้านบาท) ต่อสัปดาห์ จากการที่ แมนฯ ยูไนเต็ด ชวดไปเล่นในศึกยูฟ่า แชมเปียนส์ ลีก ฤดูกาลหน้า

Harry Maguire liked the Instagram post in error and it has now been removed. [@sistoney67] #mufc pic.twitter.com/GWBulIgvtS

