สิทธิชัย ศิษย์สองพี่น้อง เจ้าของฉายา “เจ้าหนูนักฆ่า” ต้องมาเจอความท้าทายใหม่เมื่อดาวรุ่งฟอร์มแรง “โมฮัมเหม็ด บาวตาซา” หมายจะแย่งตำแหน่งอันดับ 4 ของแรงกิง ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นเฟเธอร์เวต แซงคิวไต่บัลลังก์ โดยทั้งคู่จะเจอกันในศึก ONE 162: จาง vs โจนาธาน ซึ่งจะถ่ายทอดสดจาก แอ็กเซียตา อารีนา กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ในวันศุกร์ที่ 21 ต.ค.นี้

ศึกครั้งนี้ สิทธิชัย มีเก้าอี้อันดับ 4 ในแรงกิงคิกบ็อกซิ่ง รุ่นเฟเธอร์เวต ที่ครองอยู่ในปัจจุบันเป็นเดิมพันสำคัญ และแน่นอนว่า เขาจะไม่ยอมให้ใครหน้าไหนมาแย่งมันไปได้ง่าย ๆ ทำให้ไฟต์นี้จึงมีความสำคัญกับเขามาก หากต้องการไต่ขึ้นไปถึงบัลลังก์แชมป์

โดยหลังจากพลาดท่าพ่ายคะแนนให้กับ “ชิงกิซ อัลลาซอฟ” ไปอย่างน่าเสียดาย ในศึก ONE คิกบ็อกซิ่ง เวิลด์ กรังด์ปรีซ์ รุ่นเฟเธอร์เวต รอบชิงชนะเลิศ เขาจึงตั้งใจกลับมาคว้าชัยชนะให้กับตัวเองให้ได้อีกครั้งเพื่อรักษาตำแหน่งผู้ท้าชิงตัวท็อป โดยถูกดาวรุ่งพุ่งแรงอาจหาญมาท้าทายหวังใช้เป็นทางลัดไต่แรงกิง

สำหรับผู้ท้าชิง โมฮัมเหม็ด วัย 23 ปี กำลังมั่นอกมั่นใจในความสดของเขา หลังเปิดตัวอย่างร้อนแรงใน ONE ด้วยการเอาชนะ “ดาวิต คีเรีย” นักชกคิกบ็อกซิ่งจอมเก๋าโดยพกสถิติรวม 15 ไฟต์ไร้พ่ายในการชกอาชีพขึ้นสังเวียนถึงแม้ว่า สิทธิชัย นั้นจะมีอายุมากกว่าผู้ท้าชิงถึง 8 ปี แต่บอกได้เลยว่าไม่ใช่อุปสรรคในครั้งนี้อย่างแน่นอน ด้วยประสบการณ์ ความเก๋า และการฟิตซ้อมร่างกายให้พร้อมขึ้นสังเวียนอยู่เสมอ เขาจึงมั่นใจว่าจะกำราบดาวรุ่งฟอร์มแรงอย่าง โมฮัมเหม็ด ได้อยู่หมัด

“โมฮัมเหม็ด เขาก็อาจจะกำลังได้ใจที่ชนะมารวดมาหลายครั้ง แต่เขายังไม่เคยเจอคนที่มีประสบการณ์และเก่งกว่าเขามาก ๆ และคงคิดว่าจะเอาชนะผมได้”

“ผมมั่นใจว่าร่างกายผมยังดีอยู่ แม้จะไม่มีรายการชก ผมก็สามารถทำร่างกายให้กลับมาพร้อมได้เสมอ เพราะผมซ้อมต่อเนื่อง จึงไม่กังวลเรื่องเรื้อเวทีครับ ผมคิดว่าเอาอยู่และผมนี่แหละจะเป็นคนยัดเยียดความพ่ายแพ้ให้เขาเป็นครั้งแรก ไม่ว่าจะด้วยน็อกเอาต์หรือชนะคะแนนครับ”

แฟนสามารถติดตามการถ่ายทอดสดศึก ONE 162: จาง vs โจนาธาน ได้ในวันศุกร์ที่ 21 ต.ค.65 ผ่านทาง watch.onefc.com, ยูทูบ ONE Championship , AIS Play (เฉพาะลูกค้า AIS) และทางไทยรัฐทีวี ช่อง 32 เวลา 21.30 น.