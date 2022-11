สหพันธ์เรือแคนูโลก มอบรางวัลสำคัญ ให้ คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ไอโอซีเมมเบอร์ ในฐานะผู้ทุ่มเทให้การกีฬา ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสหพันธ์ฯ ที่เมืองพัทยา

มร.โธมัส โคเนียซโค ประธานสหพันธ์กีฬาแคนูโลก เป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ของสหพันธ์กีฬาแคนูโลก ที่โรงแรมเอ-วัน เดอะ รอยัล ครุยซ์ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 โดยมี คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ระกูล กรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากล หรือ ไอโอซีเมมเบอร์ ให้เกียรติไปกล่าวเปิดการประชุมในครั้งนี้

สำหรับในการประชุมครั้งนี้ มีสมาชิกที่เป็นสมาคมกีฬาพายเรือแคนูจาก 110 ประเทศทั่วโลกเข้าร่วม แยกเป็นเดินทางมาประชุมยังประเทศไทย 60 ประเทศ และผ่านระบบออนไลน์ 50 ประเทศ รวมทั้งยังมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ก็ได้ร่วมการประชุมใหญ่ครั้งนี้ เบ็ดเสร็จแล้วมีเข้าร่วมการประชุมรวมทั้งหมดประมาณ 200 คน ซึ่งในส่วนของไทย มี พล.ร.อ.ชัยณรงค์ เจริญรักษ์ นายกสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย เข้าร่วม

และในโอกาสนี้ สหพันธ์กีฬาแคนูโลก โดย มร.โธมัส โคเนียซโค ประธานสหพันธ์ฯ ยังได้จัดให้มีพิธีมอบรางวัลผู้ที่มีความทุ่มเทให้กับการกีฬา “Awarded by the ICF for contribution to the sport” ให้ คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ไอโอซีเมมเบอร์หญิงแกร่ง ที่ได้สร้างคุณูปการณ์ให้กับวงการกีฬาไทย และวงการกีฬาโลก มาอย่างต่อเนื่อง และพร้อมที่จะสนับสนุนงานกีฬาในทุก ๆ ด้านต่อไป ด้วย