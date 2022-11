ฟลอยด์ เมย์เวตเธอร์ จูเนียร์ อดีตนักมวยแชมป์โลกผู้ไร้พ่ายชาวอเมริกัน เอาชนะน็อกแบบทีเคโอ เดจิ กำปั้นยูทูบเบอร์ ในยกที่ 6 ของไฟต์พิเศษที่นครดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

การแข่งขันศึกมวยไฟต์พิเศษเมื่อวันที่ 13 พ.ย. คู่เอกเป็นการพบกันระหว่าง ฟลอยต์ เมย์เวตเธอร์ จูเนียร์ อดีตกำปั้นไร้พ่ายชาวสหรัฐ กับ เดจิ นักชกยูทูบเบอร์ชาวอังกฤษ ที่โคคา-โคลา อารีนา นครดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

โดย ฟลอยด์ มีสถิติการชกอาชีพด้วยการไร้พ่ายตลอด 50 ไฟต์ในอาชีพ และหลังจากแขวนนวมเจ้าตัวก็ต่อยไฟต์พิเศษอีก 4 ไฟต์ด้วยสถิติชนะน็อก เทนชิน นาสึคาวะ กับมิซุรุ อาซากุระ ขณะที่ชกกับ โลแกน พอล และดอน มัวร์ ไม่นับผลแพ้ชนะ

ขณะที่ เดจิ กำปั้นยูทูบเบอร์ที่มีผู้ติดตามช่องมากกว่า 10.7 ล้านคน เคยขึ้นชกอาชีพมาเพียง 1 ครั้งเมื่อเดือน ส.ค. กับ ฟาวซีย์ ซึ่ง เดจิ เป็นฝ่ายชนะน็อกไป

