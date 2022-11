ปลุกพลังความเร็วก้าวข้ามขีดจำกัดความมันส์มาถึงโค้งสุดท้ายแล้วสำหรับการแข่งวันเมคเรซยอดนิยม “โตโยต้า กาซู เรซซิ่ง มอเตอร์สปอร์ต 2022 : Pushing the limits to race your ambition” สนาม 4 โดยมี นายสุรศักดิ์ สุทองวัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดเชียงใหม่ และตัวแทนผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้าจังหวัดเชียงใหม่ร่วมเปิดงานในระหว่างวันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2565 ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี โดยมี มารี เบรินเนอร์ และปังปอนด์-อัครวุฒิ มังคลสุต พร้อมเหล่านักแข่งร่วมลงสนามชิงชัยใน 4 รุ่นการแข่งขัน

เปิดฉากประลองความแรงสู่การแข่งขันในรูปแบบสตรีทเซอร์กิต สนามนี้ทั้งยากและโหด นักแข่งทั้ง 60 ชีวิตเปิดโหมดนักสู้แบบเต็มคาราเบลไม่มีถอยให้ใคร โดยในรุ่น ยาริส วันเมคเรซ อีโค่คาร์ยอดนิยมที่แฟนๆ ชื่นชอบในความขับสนุกเข้าโค้งได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลงสนาม 29 คัน มี ปังปอนด์ อัครวุฒิ จาก Toyota Racing Star Team หมายเลข 10 ร่วมแข่งขัน

สนามนี้เป็นการไล่บี้ของนักแข่งหัวตารางคือ ‘นรรัศมิ์ – เมฆรัชคีฏาก์–นิพิฐพนธ์’ ที่มีคะแนนสะสมไล่บี้กันอยู่ที่ 50-40-30 แต้ม ผลปรากฏว่า อันดับ 1 คือ นรรัศมิ์ อภิวาท หมายเลข 25 จากทีม Nexkart ATP 888Carwash by DT Motorsport ครองแชมป์ประจำสนาม, อันดับ 2 คือ อเล็กซ์ โกรคอทท์ หมายเลข 57 จากทีม Hin Speed Motorsport, อันดับ 3 คือ ปังปอนด์-อัครวุฒิ มังคลสุต หมายเลข 10 จากทีม Toyota Racing Star Team, อันดับ 4 คือ นิพิฐพนธ์ วัฒนานิตย์ หมายเลข 39 จากทีม PMC52 และอันดับ 5 คือ อดิศักดิ์ ตั้งพูลเจริญ หมายเลข 26 จากทีม B-QUIK

สู้กันต่อในรุ่น วีออส เลดี้ วันเมคเรซ ของเหล่านักแข่งหญิง โดยมี ‘กมลชนก–สิตาวีร์-ปิยะวดี’ ที่มีคะแนนสะสม 3 อันดับหัวตาราง มี มารี เบรินเนอร์ จาก Toyota Racing Star Team หมายเลข192 ร่วมลงสนาม ใส่กันไม่ยั้งจบการแข่งขัน แชมป์อันดับ 1 ศิริภากรณ์ แยบยนต์ หมายเลข 188 จากทีม TMC Drive68 by wootbangbon3, อันดับ 2 สาวิตรี กวางแก้ว หมายเลข 138 จากทีม IDEMITSU Racing Team Thailand, อันดับ 3 สิตาวีร์ ลิ้มนันทรักษ์ หมายเลข193 จากทีม Nexzter Singha Sittipol, อันดับ 4 กมลชนก บุญคร่ำ หมายเลข 199 จากทีม Sittipol Group และอันดับ 5 Iris Hufschmidt หมายเลข 114 จากทีม Hype Superclub

ส่งต่อให้รุ่น ไฮลักซ์ รีโว่ วันเมคเรซ ศึกของกระบะพันธุ์แกร่งพลังแรงสะใจ ที่มีสาวน้อยฝีมือเด่น ‘ปัณฑ์นลิน’ คะแนนสะสมนำอยู่ ตามด้วย ‘ธีรพันธ์ และ อรุณพงศ์’ ที่ยังสูสีไม่ทิ้งห่าง ทำให้ในสนามต้องใส่พลังเต็มสปีดทำกันเต็มที่ จบการแข่งขันผลปรากฏว่า อันดับ 1 อรุณพงศ์ ศรีฤทธิ์ หมายเลข 44 จากทีม Van Garage, อันดับ 2 นิรุทธ์ สุจริต หมายเลข 19 และอันดับ 3 คือ ปัณฑ์นลิน ทวยเดช หมายเลข 28 จากทีม Kaizo Nexzter Pertamina Racing Team by RUK Services

ปิดท้ายความมันส์ด้วยการแข่งของรุ่นใหญ่ โคโรลล่า อัลติส จีอาร์ สปอร์ต วันเมคเรซ ที่ตอนนี้คะแนนสะสมหัวตารางนำโดย ‘ณ ดล–อัฐพล-สุรศักดิ์’ สู้กันดุเดือดสไตล์รุ่นใหญ่เพราะเป้าหมายคือแชมป์ประจำปีและโควต้าเข้าทีมใหญ่ Toyota Gazoo Racing Team Thailand วิ่ง 22 รอบจบการแข่งขัน อันดับ 1 อณิวัฏ ล้อมมหาดไทย หมายเลข 44 จากทีม Drive 68, อันดับ 2 เคนทาโร่ ชิบะ หมายเลข 3, อันดับ 3 ณ ดล วัฒนธรรม หมายเลข 23 จากทีม Sittipol, อันดับ 4 วิทวัส ชินบารมี หมายเลข 59 และอันดับ 5 สุรศักดิ์ ดาเก็ง หมายเลข 19 จากทีม Kaizo nexzter Pertamina By RUK Services

ทำให้หลังจบการแข่งขันสนามที่ 4 นักแข่งที่มีคะแนนสะสมสูงสุดอันดับ1 และ 2 ของทั้ง 4 รุ่นการแข่งขันประกอบด้วย ยาริส วันเมคเรซ, วีออส เลดี้ วันเมคเรซ, ไฮลักซ์ รีโว่ วันเมคเรซ และ โคโรลล่า อัลติส จีอาร์ สปอร์ต วันเมคเรซ จะได้รับสิทธิ์เข้าร่วมกับ Toyota Gazoo Racing Team Thailand แข่งขันในรายการเอ็นดูรานซ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอาเซียน “IDEMITSU 1500 SUPER ENDURANCE” ครั้งแรกในอาเซียนกับการแข่งรถยนต์ทางเรียบรูปแบบมาราธอน 1500 นาที หรือ 25 ชม.ในวันที่ 16-18 ธันวาคมนี้ ที่สนามช้างฯ บุรีรัมย์

ภายในงานแฟนมอเตอร์สปอร์ตทุกคนยังได้ร่วมสนุกกับกิจกรรมสุดโปรด อาทิ “GR BATTLE DRIFT SHOW” ยกทัพรถแต่งตระกูล GR ทั้ง Supra, Corolla Altis และ Hilux Revo มาโชว์สมรรถนะการขับขี่และควบคุมโดยแชมป์รายการดีวันกรังปรีซ์จากญี่ปุ่น ชมโชว์พิเศษจากตัวจริงของทีมแข่งแชมป์โลก 3 ปีซ้อน Toyota Gazoo Racing Team Thailand Champion Show ตื่นตาไปกับขบวนรถกระบะพันธุ์แกร่ง “Hilux Revo Racing Mania” ไฮลักซ์ รีโว่ หล่อ แรง แต่งสวยจนต้องว้าว ! ร่วม Meet & Greet Toyota Racing Star Team พบ มารี เบรินเนอร์ และปังปอนด์ อัครวุฒิ

ร่วมติดตามความมันส์ของกิจกรรม “Toyota Gazoo Racing Motorsport 2022” สนามที่ 5 สนามตัดสินเพื่อค้นหาแชมป์ประจำปีได้ในวันที่ 16-18 ธันวาคม 2565 ณ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จ.บุรีรัมย์ ติดตามชมความสนุกเร้าใจ และรับชมการแข่งขันผ่านทาง Live Streaming ได้ที่ www.facebook.com/ToyotaGazooRacingMotorsportThailand