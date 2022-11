แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ออกแถลงการณ์ว่า บอร์ดบริหารของสโมสรนำโดย ตระกูลเกลเซอร์ เจ้าของทีมพร้อมพิจารณาทางเลือกในการหาผู้ร่วมทุนรายใหม่ หรือการขายสโมสร

สำหรับตระกูลเกลเซอร์ เข้ามาเทคโอเวอร์ แมนฯ ยูไนเต็ด ตั้งแต่ปี 2005 หรือ 17 ปีที่แล้วด้วยมูลค่า 790 ล้านปอนด์ อย่างไรก็ตามในช่วงที่ผ่านมาพวกเขาโดนแฟนบอล “ปีศาจแดง” ต่อต้านมาตลอด เนื่องจากมองว่าไม่ใส่ใจสโมสรเท่าที่ควร

ก่อนหน้านี้บรรดาสื่อดังทั้ง “สกาย สปอร์ต” และ”ดิ แอธเลติก” รายงานตรงกันว่า ตระกูลเกลเซอร์ เตรียมพิจารณาที่จะขายสโมสรแล้ว โดยรอแค่การประกาศอย่างเป็นทางการเท่านั้น

Club statement on a process to explore strategic options for Manchester United.#MUFC

