วิกเตอร์ เอ็กเซลเซน นักแบดมินตันมือ 1 ของโลกประเภทชายเดี่ยวชาวเดนมาร์ก โพสต์ข้อความถึง วิว กุลวุฒิ วิทิตศานต์ นักแบดมินตันชาวไทย หลังเขาแพ้ในรอบชิงชนะเลิศ แบดมินตันระดับเวิลด์ทัวร์ 750 รายการ “โยเน็กซ์ ซันไรส์ อินเดีย โอเพ่น 2023” ที่กรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย

แมตช์ชิงชนะเลิศ เอ็กเซลเซน และ กุลวุฒิ ต้องเล่นกันถึงสามเกม ก่อนที่สุดท้ายจะเป็น นักแบดมินตันชาวไทย วัย 21 ปี ที่เอาชนะไปได้ 22-20, 10-21 และ 21-12 ส่งให้ วิว คว้าแชมป์แรกของปีนี้ไปครองได้สำเร็จ พร้อมเงินรางวัล 59,500 เหรียญสหรัฐ หรือราวๆ 1.9 ล้านบาท และถือเป็นการเอาชนะจอมแกร่งมือ 1 ของโลกได้เป็นครั้งแรก จากการเผชิญหน้าทั้งหมด 7 ครั้ง รวมถึงเป็นการคว้าแชมป์ทัวร์นาเมนต์ระดับเวิลด์ทัวร์ 750 เป็นครั้งแรกของเจ้าตัวอีกด้วย

โดย เอ็กเซลเซน โพสต์ข้อความพร้อมแท็กถึง กุลวุฒิ ระบุว่า “อันดับ 2 อินเดีย โอเพ่น ยินดีด้วยนะ กุลวุฒิ และทีมงานสำหรับชัยชนะ ผมตั้งตารอการเจอกันครั้งต่อไปแล้ว ขอบคุณแฟนๆสำหรับการสนับสนุนเช่นเคย ขอบคุณโค้ช เฮนริก สำหรับสองสัปดาห์ที่ดี”

อย่างไรก็ตามนักแบดมินตันชาวเดนมาร์ก ได้ประกาศถอนตัวจากการแข่งขันรายการต่อไปอย่างศึก แบดมินตัน ” ไดฮัทสุ อินโดนีเซีย มาสเตอร์ส 2023″ ทัวร์นาเมนต์ระดับเวิลด์ทัวร์ 500 ชิงเงินรางวัลรวม 420,000 เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 14,280,000 บาท ที่กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย ที่จะแข่งขันระหว่างวันที่ 24-29 ม.ค.66 เป็นที่เรียบร้อย โดยให้เหตุผลว่าสภาพร่างกายไม่พร้อมเข้าร่วมการแข่งขัน

Hi everyone.

I will unfortunately not be going to Indonesia next week.I had been looking forward to play in Istora in front of the amazing 🇮🇩 badminton fans as always, but my body is not ready for another week of competition. Talk to you soon and thanks for your support.

Viggo

— Viktor Axelsen (@ViktorAxelsen) January 22, 2023