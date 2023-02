ชาตรี ศิษย์ยอดธง บอสใหญ่ วัน แชมเปี้ยนชิพ ได้โพสต์ภาพคู่กับ บัวขาว บัญชาเมฆ ยอดนักมวยไทย แย้มเตรียมดึง บัวขาว จัดไฟต์อย่างเป็นทางการ โดยเล็ง แอนดี ซาวเวอร์ – จอห์น เวย์น พาร์ อดีตนักมวยชื่อดังเป็นคู่ชก

หลังจากที่มีกระแสแฟน ๆ เรียกร้องอยากเห็น “บัวขาว” ปรากฏตัวใน ONE เป็นจำนวนมาก ล่าสุดในการไลฟ์พูดคุยกับแฟน ๆ ผ่านเฟซบุ๊ก ONE Championship Thailand ชาตรี ได้เผยว่า “ผมเป็นแฟนคลับ ‘บัวขาว’ นะ เขาเป็นนักมวยที่ยอดเยี่ยม ถ้าเขาอยากชกใน ONE พี่สนใจมาก พี่เคยคุยกับนักมวยเก่า (ที่ประกาศแขวนนวมแล้ว) ทั้ง ‘แอนดี ซาวเวอร์’ และ ‘จอห์น เวย์น พาร์’ ซึ่งเป็นนักมวยที่มีสัญญากับ ONE ว่าเขาอยากกลับมาหรือเปล่า ถ้า ‘บัวขาว’ เข้ามาใน ONE พวกเขาบอก ‘เอา ๆ’ เป็นไฟต์อำลา ถ้าทำได้ คนดูทั่วโลก 100%