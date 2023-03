มาร์คัส แรชฟอร์ด กองหน้า แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด คว้ารางวัลนักเตะยอดเยี่ยมประจำเดือน ก.พ. ของพรีเมียร์ลีกไปครอง พร้อมเป็นรางวัลดังกล่าวครั้งที่ 3 ในซีซั่นนี้

โดย แรชฟอร์ด ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมกับ แมนฯ ยูไนเต็ด นับตั้งแต่จบศึกฟุตบอลโลก 2022 จนทำให้ในเดือน ม.ค. เขาได้รับตำแหน่งแข้งยอดเยี่ยมพรีเมียร์ลีกประจำเดือนดังกล่าวไปครอง

และในเดือน ก.พ. ที่ผ่านมาดาวเตะวัย 25 ปีรายนี้ยังรักษาฟอร์มเก่งต่อเนื่องด้วยการทำไป 5 ประตูจาก 4 แมตช์พร้อมช่วย “ปีศาจแดง” เก็บชัยได้ 3 เกมรั้งอันดับ 3 ของตารางในขณะนี้

Your @EASPORTSFIFA Player of the Month for a THIRD time this season!

Congratulations, @MarcusRashford 😄👈#PLAwards | @ManUtd pic.twitter.com/tAjKexFHyT

— Premier League (@premierleague) March 10, 2023