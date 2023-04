ตอง กวินทร์ ผู้รักษาประตูดีกรีทีมชาติไทย พร้อมก้าวเข้าสู่บทบาทใหม่เป็นที่เรียบร้อย ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ฝึกสอน ระดับซีไลเซนส์

“ตอง” กวินทร์ ธรรมสัจจานันท์ ผู้รักษาประตูของทัพกิเลนผยอง เมืองทอง ยูไนเต็ด โพสต์ข้อความหลังผ่านการอบรมหลักสูตรซีไลเซนส์ พร้อมสู่บทบาทใหม่กับการรับหน้าที่โค้ช

ก่อนหน้านี้ กวินทร์ ได้เข้าร่วมอบรมสำหรับผู้ฝึกสอนสอนกีฬาฟุตบอล AFC ‘C’ Coaching Certificate Course ครั้งที่ 1 ที่จัดขึ้นโดยสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ และล่าสุดเจ้าตัวได้ผ่านการอบรมหลักสูตรซีไลเซนส์ พร้อมทำหน้าที่โค้ชเยาวชน หรือผู้ช่วยโค้ชในระดับไทยลีก 2 ได้แล้ว

โดยผู้รักษาประตูวัย 33 ปี ได้โพสต์ข้อความระบุว่า “First step to be a coach, ready to take the next step”B”license”

“ขอขอบคุณสำหรับทุกข้อความเเสดงความยินดีสำหรับการได้ใบประกาศผู้ฝึกสอนC licenseครับ ช่วงที่ผ่านมานอกจากการฟื้นฟูร่างกายจากอาการบาดเจ็บ(ที่ครั้งนี้ค่อนข้างยาวนาน เมื่อเทียบกับที่เคยผ่านมา )สิ่งที่ผมเตรียมตัวเเละทำควบคู่กันคือ การเรียนต่อในส่วนผู้ฝึกสอนเเละการเข้าสอนฟุตบอลให้เด็กเเละเยาวชน ซึ่งช่วงนี้ได้มีโอกาสทำมากขึ้น”

“ผมรู้สึกมีพลังทุกครั้งเวลาที่ลงสนามหญ้าสีเขียว ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการเป็นผู้เล่น หรือในส่วนของการสอน สิ่งเหล่านี้ย้ำเตือนให้ผมไม่เคยหยุดความคิดที่จะยกระดับกีฬา”ฟุตบอล”ให้มากกว่าเเค่กีฬา เเต่หมายถึงในเเง่มิติสร้างสรรค์สังคมด้วย เเล้วเจอกันครับ Next station ,B license”

สำหรับ กวินทร์ ธรรมสัจจานันท์ ผู้รักษาประตูดีกรีทีมชาติไทย เจ้าตัวอยู่ระหว่างพักรักษาอาการบาดเจ็บและฟื้นฟูร่างกาย ก่อนจะใช้ช่วงเวลานี้ที่ไม่ได้ลงเฝ้าเสาเข้าอบรมการเป็นโค้ช โดยในอนาคตวงการฟุตบอลไทยน่าจะได้มีบุคลากรเพิ่มขึ้นมาประดับวงการอีกคนหนึ่งแน่นอน