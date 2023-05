เออร์ลิง ฮาลันด์ กองหน้า แมนเชสเตอร์ ซิตี้ และมาร์คัส แรชฟอร์ด แนวรุก แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ติดโผ 7 รายชื่อผู้ท้าชิงรางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมแห่งปีของพรีเมียร์ลีก ประจำฤดูกาลนี้

โดยเมื่อวันที่ 18 พ.ค. ทวิตเตอร์ของพรีเมียร์ลีก ได้เผยรายชื่อของ 6 นักเตะที่มีลุ้นคว้ารางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำฤดูกาล 2022-23 ไปครอง

ผลปรากฏว่าที่ชื่อของ เออร์ลิง ฮาลันด์ และเควิน เดอ บรอยน์ จาก แมนฯ ซิตี้, แฮร์รี เคน จาก ท็อตแนม ฮอตสเปอร์, มาร์คัส แรชฟอร์ด จาก แมนฯ ยูไนเต็ด, บูคาโย ซากา และมาร์ติน โอเดการ์ด จาก อาร์เซนอล และคีแรน ทริปเปียร์ จาก นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด

นอกจากนั้นพรีเมียร์ยังมีการประกาศผู้ท้าชิงอีก 2 รางวัลนั่นก็คือ ผู้จัดการทีมยอดเยี่ยม และดาวรุ่งยอดเยี่ยมประจำฤดูกาลนี้ด้วย ดังนี้

Who gets your vote for @BarclaysFooty Manager of the Season? 👔 🔴 Mikel Arteta

🏖️ Roberto De Zerbi

🦁 Unai Emery

🔵 Pep Guardiola

🏁 Eddie Howe

🔳 Marco Silva#PLAwards | 🗳️ https://t.co/8G6E3SJIqQ pic.twitter.com/SLw3nFMBcq — Premier League (@premierleague) May 18, 2023

ผู้ท้าชิงรางวัลผู้จัดการทีมยอดเยี่ยม

1.มิเกล อาร์เตตา (อาร์เซนอล)

2. โรแบร์โต เดอ แซร์บี (ไบรตัน)

3.อูไน เอเมรี (แอสตัน วิลลา)

4.เป๊ป กวาร์ดิโอลา (แมนฯ ซิตี้)

5.เอ็ดดี ฮาว (นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด)

6.มาร์โก ซิลวา (ฟูแลม)

ผู้ท้าชิงรางวัลดาวรุ่งยอดเยี่ยม

1.สเวน บอตมัน (นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด)

2.มอยเซส ไคเซโด (ไบรตัน)

3.เออร์ลิง ฮาลันด์ (แมนฯ ซิตี้)

4.อเล็กซานเดอร์ อิซัก (นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด)

5.อเล็กซิส แม็ก อัลลิสเตอร์ (ไบรตัน)

6.กาเบรียล มาร์ติเนลลี (อาร์เซนอล)

7.มาร์ติน โอเดการ์ด (อาร์เซนอล)

8.บูคาโย ซากา (อาร์เซนอล)

ขอบคุณภาพจากทวิตเตอร์ : @premierleague