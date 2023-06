พระจันทร์ฉาย – การแข่งขันศิลปะการต่อสู้ในศึก ONE ลุมพินี 22 ที่สนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา) เมื่อค่ำวันศุกร์ที่ 23 มิถุนายนที่ผ่านมา คู่เอกประจำสัปดาห์เป็นการชิงเข็มขัดแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นสตรอว์เวต เฉพาะกาล (115 – 125 ป.) “พระจันทร์ฉาย พีเค.แสนชัยมวยไทยยิม” กลับมาเปิดศึกภาคสองมวยรุ่นพี่ “ซ้ายไฟลามทุ่ง” สามเอ ไก่ย่างห้าดาว” โดยผู้ชนะในไฟต์นี้จะได้ตั๋วเข้าไปชิงแชมป์โลกตัวจริงกับ “โจเซฟ ลาซิรี” ต่อไป

เริ่มยกแรกทั้งสองฝ่ายยังเกรงอาวุธของกันและกัน จนทำให้ผู้ตัดสินบนเวที ต้องเรียกมาเตือนให้สาดอาวุธใส่กัน ยกสอง “พระจันทร์ฉาย” เริ่มเดินเข้าหาและฉวยโอกาสยิงหมัดซ้ายตรงเต็มเบ้าหน้า ส่ง “สามเอ” ลงไปกองนับแปด ฝ่ายหลังยังแกร่งลุกขึ้นมาสู้ต่อ แต่ “พระจันทร์ฉาย” เดินหน้าฉายเป็นชุดซัดหมัดตามด้วยศอก ชนะน็อกในเวลา 2:10 ของยกสอง นั่งตำแหน่งแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นสตรอว์เวต เฉพาะกาล (115 – 125 ป.) อย่างยิ่งใหญ่ พร้อมรับโบนัส 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ (กว่า 1.7 ล้านบาท) กลับบ้านไปด้วย

ด้านคู่เอกภาคอินเตอร์เปิดศึกรุ่นยักษ์ที่แฟนมวยเฝ้ารอชมกันมานานเกือบสองปีระหว่าง “อาร์จาน บูลลาร์” แชมป์โลก ONE รุ่นเฮฟวีเวต และ “อนาโตลี มาลีคิน” แชมป์โลก ONE รุ่นเฮฟวีเวต เฉพาะกาล และ รุ่นไลต์เฮฟวีเวต เพื่อตัดสินหาเจ้าบัลลังก์ ONE รุ่นเฮฟวีเวต (225 – 265 ป.) ตัวจริงเพียงหนึ่งเดียว

และเป็น “อนาโตลี” ได้จังหวะรวบ “อาร์จาน”หน้าคว่ำลงกับพื้น ก่อนยำใหญ่ด้วยหมัดทุบศรีษะจน “อาร์จาน” ไม่สามารถป้องกันตัวเองได้ กรรมการทนดูไม่ไหว สั่งยุติการแข่งขันในยกสุดท้ายนาทีที่ 2:42 ของยกสุดท้าย อนาโตลี ขึ้นแท่นแชมป์โลก ONE รุ่นเฮฟวีเวต คนใหม่อย่างไร้ข้อกังขา แถมฟอร์มเตะตาบิ๊กบอส “ชาตรี” อย่างจัง คว้าโบนัสไป 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ (กว่า 1.7 ล้านบาท)

#แจกจริงโบนัสแตกรวม 7.7 ล้านบาท มากสุดในประวัติศาสตร์

สรุปผลการแข่งขันทุกคู่ศึก ONE ลุมพินี 22

– คู่เอก พระจันทร์ฉาย พีเค.แสนชัยมวยไทยยิม ชนะน็อก สามเอ ไก่ย่างห้าดาว นาทีที่ 2:10 ของยกสอง (ชิงแชมป์โลก มวยไทย รุ่นสตรอว์เวต เฉพาะกาล 115 – 125 ป.)

– คู่รอง ซุปเปอร์เล็ก เกียรติหมู่ 9 ชนะน็อก นาบิล อานาน นาทีที่ 2:03 ของยกแรก (มวยไทย รุ่นฟลายเวต 125 – 135 ป.)

– เสกสรร อ.ขวัญเมือง ชนะคะแนนเอกฉันท์ นาธาน เบนดอน (มวยไทย แคตช์เวต 142 ป.)

– นิโค คาร์ริลโล ชนะทีเคโอ เมืองไทย พีเค.แสนชัยมวยไทยยิม นาทีที่ 1:23 ของยกสอง (มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต 135 – 145 ป.)

– อนาโตลี มาลีคิน ชนะทีเคโอ อาร์จาน บูลลาร์ นาทีที่ 2:42 ของยกสาม (ชิงแชมป์โลก รุ่นเฮฟวีเวต 225 – 265 ป.)

– สิทธิชัย ศิษย์สองพี่น้อง ชนะคะแนนเอกฉันท์ เอ็ดดี อาบาโซโล (มวยไทย รุ่นเฟเธอร์เวต 145-155 ป.)

– ฟาริยา อามินิปัวร์ ชนะคะแนนไม่เอกฉันท์ แรมโบ้เล็ก ฉ.อจลบุญ (มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต 135 – 145 ป.)

– ก้องธรณี ส.สมหมาย ชนะน็อก กิ่งซางเล็ก ต.หลักสอง นาทีที่ 0:28 ของยกสอง (มวยไทย แคตช์เวต 132 ป.)

– อัคราม ฮามิดี ชนะทีเคโอ จอมโหด ออโต้มวยไทย 0:36 ของยกสอง (มวยไทย แคตช์เวต 119 ป.)

– ทองพูน พีเค.แสนชัยมวยไทยยิม ชนะคะแนนไม่เอกฉันท์ ยางดำ สท.เหี่ยวบางแสน (มวยไทย แคตช์เวต 119 ป.)

– ชามิล เออร์โดกัน ชนะน็อก ฟ่าน หรง นาทีที่ 0:37 ของยกสอง (การต่อสู้แบบผสมผสาน รุ่นมิดเดิลเวต 185 – 205 ป.)