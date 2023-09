นาโปลี ออกแถลงการณ์หลังแอคเคาท์ติ๊กต็อกอย่างเป็นทางการของสโมสรโพสต์คลิปเชิงล้อเลียน วิกเตอร์ โอซิมเฮน กองหน้าตัวเก่งของทีม โดยยืนยันไม่มีเจตนา

ย้อนไปเมื่อวันที่ 26 ก.ย. เกิดประเด็นดราม่าขึ้นหลังแอคเคาท์ติ๊กต็อกทางการของสโมสร โพสต์คลิปล้อเลียนในจังหวะที่ โอซิมเฮน ฟ้องเอาจุดโทษแต่สุดท้ายยิงพลาดในเกมเสมอ โบโลญญา 0-0 เมื่อวันที่ 24 ก.ย. ลงแพตลฟอร์มดังกล่าว

จากเรื่องที่เกิดขึ้นสร้างความไม่พอใจให้กับดาวเตะวัย 24 ปีรายนี้เป็นอย่างมาก พร้อมได้ให้ โรแบร์โต คาเลนดา เอเยนต์ส่วนตัว ออกมาขู่ที่จะดำเนินการฟ้องต้นสังกัดด้วย ทว่าในเกมที่เอาชนะ อูดิเนเซ 4-1 เมื่อวันที่ 27 ก.ย. โอซิมเฮน ยังได้ลงสนามเป็นตัวจริง และทำประตูได้ด้วย

Napoli’s admin on TikTok trolling Victor Osimhen? Or what's this nonsense for your own player?

This is INSANE pic.twitter.com/QvPluTDbep

— POOJA!!! (@PoojaMedia) September 26, 2023