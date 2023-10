ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เจ้าภาพจัดการแข่งขัน เอเชียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 4 เผยแพร่ภาพการเตรียมการต้อนรับ และอำนวยความสะดวกในการเดินทางให้กับทัพนักกีฬาทุกประเทศที่จะเข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้

โดยเจ้าภาพจีน ได้มีการเผยภาพการปรับปรุงรถบัสโดยสาร 197 คัน เส้นทางในเมืองหางโจว เพื่อให้เข้าถึงการรองรับบริการและขนส่งนักกีฬาที่จะเข้าร่วมการแข่งขันเอเชียนพาราเกมส์ ซึ่งมีการปรับปรุงให้รถสามารถรองรับวีลแชร์ ได้ 4-6 คัน ด้วยการถอดที่นั่งเพื่อเพิ่มพื้นที่ รวมถึงมีการติดตั้งอุปกรณ์ไร้สิ่งกีดขวางด้วย

สำหรับการแข่งขัน เอเชียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 4 จะทำการแข่งขันระหว่างวันที่ 22-28 ตุลาคมนี้

197 buses in Hangzhou are undergoing accessibility modifications to support transportation services during the 4th Asian Para Games.

By removing seats, making space, and installing barrier-free devices, each bus can accommodate 4 to 6 wheelchairs.#Hangzhou #AsianParaGames… pic.twitter.com/ZihkUtRDLr

— 19th Asian Games Hangzhou 2022 Official (@19thAGofficial) October 11, 2023