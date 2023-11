ควันหลง ศึก ONE Fight Night 16 ที่สนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา) เมื่อวันที่ 4 พ.ย.66 คู่เอกของรายการ เป็นการพบกันระหว่าง “โจนาธาน แฮ็กเกอร์ตี” แชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต (135-145 ป.) จากอังกฤษ พบกับ “ฟาบริซิโอ อานดราเด” แชมป์โลก ONE MMA รุ่นเดียวกัน จากบราซิล แย่งกันสร้างประวัติศาสตร์ในการคว้าเข็มขัดแชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นแบนตัมเวต ที่ว่าง ปรากฎว่า โจนาธาน แฮ็กเกอร์ตี เป็นฝ่ายเอาชนะน็อก ในยกที่ 2 นั่งแท่นราชันสองบัลลังก์ มวยไทยและคิกบ็อกซิ่ง ฟาดโบนัสคนละเดียว 100,000 ดอลลาร์ หรือราว 3.5 ล้านบาท ไม่รวมค่าตัว

อย่างไรก็ตามหลังจบการแข่งขันมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้น เมื่อ อลาเวอร์ดี รามาซานอฟ นักชกชาวรัสเซีย บุกขึ้นเวทีคว้าไมด์จากพิธีกร ก่อนจะประกาศท้าชน โจนาธาน แฮ็กเกอร์ตี ที่เพิ่งจะคว้าเข็มขัดแชมป์เส้นที่สองมาครองหมาดๆ

ล่าสุด “บิ๊กชาตรี” ชาตรี ตรีศิริพิศาล หรือฉายา ชาตรี ศิษย์ยอดธง ประธานและซีอีโอของวันแชมเปียนชิพ ออกมาประกาศลงโทษ อลาเวอร์ดี รามาซานอฟ ด้วยการสั่งแบนห้ามเข้าชม รายการของวันแชมเปียนชิพ เป็นเวลา 6 เดือน ฐานฝ่าฝืนระบบรักษาความปลอดภัยขึ้นเวที