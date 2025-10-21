บาเยิร์น มิวนิก จัดการขยายสัญญาเพิ่มให้ แว็งซ็องต์ ก็องปานี เป็นเทรนเนอร์ต่อไปถึงปี 2029 จากสัญญาเดิมที่มีอายุถึงปี 2027 หลังสโมสรพอใจผลงาน

“เสือใต้”บาเยิร์น มิวนิก แห่งบุนเดสลีกา เยอรมนี จัดการขยายสัญญาเพิ่มให้ แว็งซ็องต์ ก็องปานี ทำหน้าที่เทรนเนอร์ต่อไปถึงปี 2029 จากสัญญาเดิมที่มีอายุถึงปี 2027

ก็องปานีเซ็นสัญญาคุมบาเยิร์นตั้งแต่เมื่อปี 2024 ก่อนนำทีมคว้าแชมป์บุนเดสลีกาได้ตั้งแต่ฤดูกาลแรกที่ทำงาน จากนั้นพาทีมคว้าแชมป์ฟรานซ์ เบ็กเคนเบาเออร์ ซูเปอร์คัพ

นอกจากนี้ บาเยิร์นยังคงรักษาฟอร์มร้อนแรงไว้ได้อย่างต่อเนื่อง ตอนนี้ทีมชนะ 11 แมตช์ติดกันรวมทุกรายการ ทำให้ผู้บริหารสโมสรรู้สึกพอใจและยื่นสัญญาใหม่ให้ดังกล่าว

กุนซือชาวเบลเยียมวัย 39 ปี กล่าวว่า “ผมรู้สึกซาบซึ้งและเป็นเกียรติ ผมอยากขอบคุณบาเยิร์นสำหรับความเชื่อมั่นและสภาพแวดล้อมในการทำงานที่พวกเขามอบให้ มันเป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมมากจนถึงตอนนี้”

ข่าวแนะนำ

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

หนุ่ม 18 ถอยรถเมื่อวานมาวิ่ง 'ไรเดอร์' พาผู้โดยสารชนเสาไฟฟ้า เสียชีวิตคาที่ทั้งคู่
2

เปิดปมสลด 3 ศพ พ่อแม่ลูก ถูกยิงดับนอนกอดขาลูกเสียชีวิตในบ้าน พ.ต.อ.
3

หมอริท ประกาศปิดกิจการคลินิกสาขาห้างดัง ขาดทุน3ปีเต็ม ทำทุกวิถีทางแล้ว
4

หนุ่ม 16 ดับคามอ'ไซค์ เพื่อนควักปืนโชว์ แต่ดันลั่นใส่ศีรษะเสียชีวิตคาที่
5

ดูดวง 4 ราศี ราหูหนุนนำดวง ปลดล็อก พ้นเคราะห์ รับโชคใหญ่ เงินเริ่มไหลเข้ามา 
6

คนกู้ลอยตัว คนค้ำหนักสุด หนุ่มถูกยึดบ้านขายทอดตลาด ทำครอบครัวพัง ป่วยซึมเศร้า
7

ด่วน พบศพ พ่อแม่ลูก ถูกยิงเสียชีวิต 3 ศพในบ้านพัก แม่บ้านช็อกพบร่าง
8

พ่อค้าไก่ปิ้งถึงกับช็อก โดนเทศบาลเรียกค่าปรับ 1.5 แสน ทั้งที่มีกำไรแค่ 300-500 บาท อยากรู้ใช้เกณฑ์อะไรวัด
9

แห่อาลัย "น้องเนย" นางเอกMV จยย.ชนเสาไฟเสียชีวิตพร้อมเพื่อนสาว อีกไม่กี่วันจะออนแอร์
10

หนุ่มวัย 23 ติดน้ำกระท่อมหนัก ดื่มแทนน้ำเปล่า จนเหลือแต่หนังหุ้มกระดูก นอนจมกองขยะในห้อง