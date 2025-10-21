บาเยิร์น มิวนิก จัดการขยายสัญญาเพิ่มให้ แว็งซ็องต์ ก็องปานี เป็นเทรนเนอร์ต่อไปถึงปี 2029 จากสัญญาเดิมที่มีอายุถึงปี 2027 หลังสโมสรพอใจผลงาน
“เสือใต้”บาเยิร์น มิวนิก แห่งบุนเดสลีกา เยอรมนี จัดการขยายสัญญาเพิ่มให้ แว็งซ็องต์ ก็องปานี ทำหน้าที่เทรนเนอร์ต่อไปถึงปี 2029 จากสัญญาเดิมที่มีอายุถึงปี 2027
ก็องปานีเซ็นสัญญาคุมบาเยิร์นตั้งแต่เมื่อปี 2024 ก่อนนำทีมคว้าแชมป์บุนเดสลีกาได้ตั้งแต่ฤดูกาลแรกที่ทำงาน จากนั้นพาทีมคว้าแชมป์ฟรานซ์ เบ็กเคนเบาเออร์ ซูเปอร์คัพ
นอกจากนี้ บาเยิร์นยังคงรักษาฟอร์มร้อนแรงไว้ได้อย่างต่อเนื่อง ตอนนี้ทีมชนะ 11 แมตช์ติดกันรวมทุกรายการ ทำให้ผู้บริหารสโมสรรู้สึกพอใจและยื่นสัญญาใหม่ให้ดังกล่าว
กุนซือชาวเบลเยียมวัย 39 ปี กล่าวว่า “ผมรู้สึกซาบซึ้งและเป็นเกียรติ ผมอยากขอบคุณบาเยิร์นสำหรับความเชื่อมั่นและสภาพแวดล้อมในการทำงานที่พวกเขามอบให้ มันเป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมมากจนถึงตอนนี้”