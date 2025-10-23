น้องวินนี่ – ธนัชชานนท์ ศรีเพชรสุวรรณ นักบิดดาวรุ่งชาวไทย เจ้าของฉายา “มินิมาร์เกซ” ติดโผเป็น 11 ตัวจริงของศึก เอเชีย ทาเลนต์ คัพ ในฤดูกาลหน้า

ก่อนหน้านี้ น้องวินนี่ ได้เดินหน้าไล่ล่าความฝันการเป็นนักแข่งรถจักรยานยนต์ด้วยการเดินทางไปใช้ชีวิตและทำการแข่งขันประเทศสเปน มากว่า 6 ปี

และล่าสุดเจ้าตัวกำลังจะเข้าใกล้ความฝันมากขึ้นอีกก้าว เมื่อได้รับเลือกให้เป็น 11 ตัวจริงของศึก เอเชีย ทาเลนต์ คัพ ในฤดูกาลหน้า

โดยทางเพจ Winnie93 ได้ออกมาโพสต์ภาพและข้อความเล่าประสบการณ์การเดินทางมาคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมเป็นนักแข่งในโครงการ เอเชีย ทาเลนต์ คัพ ที่ประเทศมาเลเซีย ซึ่งต้องฝ่าด่านคู่แข่งกว่า 400 คน จากทั่วเอเชีย พร้อมกับใช้ตัวรถที่ตัวเองไม่เคยขี่มาก่อน แต่สุดท้ายวินนี่ก็สามารถทำสำเร็จ

ทั้งนี้น้องวินนี่ ได้รับฉายา “มินิมาร์เกซ” เพราะเจ้าตัวชื่นชอบมาร์ก มาร์เกซ นักบิดโมโตจีพีดีกรีแชมป์โลก ชาวสเปน มาตั้งแต่เด็ก และมักจะใช้ชุดแข่งและเบอร์ของมาร์เกซในการชิงชัยเสมอ

