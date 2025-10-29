ทัพไทย ทำผลงานยอดเยี่ยม อยู่แถวหน้าในกีฬาเอเชียน ยูธ เกมส์ ครั้งที่ 3 ที่ประเทศบาห์เรน พร้อมยึดเบอร์ 1 อาเซียน ไว้ได้ด้วย ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. เผย พร้อมสนับสนุนส่งเสริมนักกีฬาเยาวชนต่อเนื่อง เชื่อมั่นจะสามารถต่อยอดไปสู่รายการอื่น ๆ ได้อีกมากมาย

ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) กล่าวถึงผลงานของนักกีฬาเยาวชนทีมชาติไทย ในมหกรรมกีฬาเอเชียน ยูธ เกมส์ ครั้งที่ 3 ที่ประเทศบาห์เรน ซึ่งแข่งขันมาตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม 2568 และจะมีพิธีปิดการแข่งขันวันที่ 31 ตุลาคม 2568 โดย กกท. ร่วมกับ คณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ ส่งนักกีฬา 330 คน เข้าร่วมการแข่งขัน 24 ชนิดกีฬา ว่า ผลงานโดยรวมของทัพนักกีฬาไทยถือว่าน่าพอใจเป็นอย่างมาก

ผู้ว่าการ กกท. กล่าวต่อว่า หลายชนิดกีฬาเราทำผลงานได้ยอดเยี่ยม เช่น เทคบอล ที่เข้าชิงชนะเลิศ 5 ประเภท และคว้ามาได้ 4 เหรียญทอง มวยไทย ก็ทำได้ 4 เหรียญทองเช่นกัน ส่วน เทควันโด ทั้งประเภทต่อสู้และท่ารำ ได้ 3 เหรียญทอง ขณะที่ กรีฑา และ อีสปอร์ต คว้ามาได้กีฬาละ 1 เหรียญทอง โดยเฉพาะ กรีฑา ธนกร แดงมณี ที่ได้เหรียญทองกระโดดค้ำชาย ทำได้ 5.00 เมตร เป็นสถิติใหม่ของการแข่งขันด้วย สิ่งเหล่านี้สะท้อนได้ว่า เราพัฒนานักกีฬาระดับเยาวชนมาถูกทาง ซึ่ง กกท. พร้อมสนับสนุนส่งเสริมนักกีฬาเยาวชนอย่างต่อเนื่อง และเชื่อมั่นว่าจะสามารถต่อยอดไปสู่การแข่งขันรายการอื่น ๆ ได้อีกมากมาย

“ผลงานของนักกีฬาเยาวชนไทยในกีฬาเอเชียน ยูธ เกมส์ครั้งนี้ ถือว่าน่าพอใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การที่เราอยู่ในหัวแถวของตารางเหรียญรางวัลรวม และเป็นอันดับ 1 ของอาเซียน” ดร.ก้องศักด กล่าว

สำหรับผลงานนักกีฬาไทยในกีฬาเอเชียน ยูธ เกมส์ ครั้งที่ 3 ถึงวันที่ 28 ตุลาคม 2568 คว้ามาได้แล้ว 13 เหรียญทอง 13 เหรียญเงิน 8 เหรียญทองแดง อยู่อันดับ 3 ของตารางเหรียญรวม ขณะที่ จีน อยู่อันดับ 1 ทำไปแล้ว 48 เหรียญทอง 35 เหรียญเงิน 18 เหรียญทองแดง อันดับ 2 อุซเบกิสถาน 19 เหรียญทอง 5 เหรียญเงิน 17 เหรียญทองแดง ส่วนอันดับ 4 คาซัคสถาน 12 เหรียญทอง 15 เหรียญเงิน 23 เหรียญทองแดง อันดับ 5 อิหร่าน 12 เหรียญทอง 11 เหรียญเงิน 21 เหรียญทองแดง

ข่าวแนะนำ

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

รู้ไว้ก่อนใช้สิทธิ คนละครึ่งพลัส ครั้งแรกห้ามเกินวันไหน ไม่งั้นถูกริบ ใช้ไม่ครบ 200 เงินจะทบมั๊ย
2

ย้ำ คนได้สิทธิ คนละครึ่งพลัส เตือนอย่าใช้ผิด ซื้ออะไรได้-ไม่ได้ เช็กเลยก่อนโดนตัดสิทธิ
3

ราคาทองวันนี้ 29 ต.ค.68 ประกาศครั้งแรก พุ่งแรง หลังวานนี้ดิ่งลงต่อเนื่อง
4

อย่าเพิ่งหมดหวัง! หมอช้าง เปิดราศีได้เงินก้อนโต ราศีรับโชคไม่ทันตั้งตัว ราศีฟ้าเปิด
5

วิ่ง 30 นาที หรือ เดิน 60 นาที แบบไหนให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่ากัน คำตอบเกินคาด
6

เกิดอะไรขึ้น เสียงปืนดังสนั่นหลายนัด พ่อยิงลูก จมกองเลือดดับสลด
7

เช็กลิสต์ ร้านบุฟเฟ่ต์ ในกรุงเทพฯ เข้าร่วมโครงการ คนละครึ่งพลัส เริ่มแล้ววันนี้
8

สภาพอากาศวันนี้ กรมอุตุฯ เตือน ฝนเพิ่มขึ้น เปิดชื่อจังหวัดไหน ตกหนักสุด
9

4 สิ่งต้องห้าม อย่าใส่ไว้ในกระเป๋าสตางค์ ถ้าไม่อยาก "ลาภหาย"
10

ค้นโกดัง อู่ดังปทุมธานี เจอแล้ว ซุปเปอร์คาร์ มูลค่า9ล้าน รถหรูรอซ่อมอื้อ