ลิเวอร์พูลสิ้นสุดเส้นทาง คาราบาว คัพ 2025-26 เพียงรอบสี่ หลังแพ้คาบ้านต่อคริสตัล พาเลซ แบบหมดรูป ด้านนิวคาสเซิล ยูไนเต็ด โชว์ฟอร์มทุบท็อตแนม ฮอตสเปอร์

การแข่งขันฟุตบอล คาราบาว คัพ อังกฤษ 2025-26 รอบสี่ เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม แมตช์ระหว่าง 2 ทีมจากพรีเมียร์ลีก “หงส์แดง”ลิเวอร์พูล ทีมรองแชมป์เก่า เปิดสนามแอนฟิลด์ รับการมาเยือนของ “ปราสาทเรือนแก้ว”คริสตัล พาเลซ

ครึ่งแรกนาที 41 ไดจิ คามาดะ เปิดบอลพุ่งขึ้นหน้าไปยังเขตโทษ ดาเนียล มูนญอซ พยายามเกี่ยวแล้วลูกกระฉอกออกจากเท้า แต่กองหลังลิเวอร์พูลก็สกัดไม่ดีไปเข้าทาง อิสไมลา ซาร์ ซัดเสียบตาข่าย พาเลซนำ 1-0

นาที 45 บอลถูกส่งขึ้นหน้ามาถึง อิสไมลา ซาร์ ไขว้ส่งต่อให้ เยเรมี ปิโน ชิ่งต่อคืนให้ซาร์แตะเข้าเขตโทษแล้วยิงไม่เหลือ พาเลซบวกเพิ่มเป็น 2-0

ครึ่งหลังนาที 79 จัสติน เดเวนนี กำลังจะหลุดเดี่ยวแล้วถูก อมารา นัลโล ดึงล้มลง ผู้ตัดสินจึงแจกใบแดงให้นัลโลทันที ลิเวอร์พูลเหลือผู้เล่น 10 คน

นาที 88 เจฟเฟร์ซอน เลร์มา จ่ายบอลให้ เยเรมี ปิโน เลี้ยงจี้จนเข้าพื้นที่เขตโทษ ก่อนโยกหนีกองหลังแล้วยิงเสียบตาข่าย พาเลซจึงบุกมาชนะอย่างขาดลอย 3-0 ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศ

(Action Images via Reuters/Craig Brough)

ทางด้านทีมแชมป์เก่า “สาลิกาดง”นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด จากพรีเมียร์ลีก เปิดสนามเซนต์ เจมส์ พาร์ก เอาชนะคู่แข่งร่วมลีกอย่าง “ไก่เดือยทอง”ท็อตแนม ฮอตสเปอร์ 2-0

เจ้าบ้านได้ประตูจาก ฟาเบียน แชร์ นาที 24, นิก โวลเทอมาเดอ นาที 50

ผลคู่อื่น อาร์เซนอล (พรีเมียร์ลีก) ชนะ ไบรตัน (พรีเมียร์ลีก) 2-0, สวอนซี ซิตี้ (แชมเปียนชิพ) แพ้ แมนเชสเตอร์ ซิตี้ (พรีเมียร์ลีก) 1-3, วูล์ฟแฮมป์ตัน วันเดอเรอร์ส (พรีเมียร์ลีก) แพ้ เชลซี (พรีเมียร์ลีก) 3-4

ข่าวแนะนำ

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

3 เยาวชนอายุ 14-16 ยิงคู่รักดับริมหาด หลังเห็นรถสวย เดินไปขอ แต่ถูกปฏิเสธ
2

พรรคไทรวมพลัง แถลงขออภัย พร้อมชี้แจงข้อเท็จจริง สส. สวมชุดผ้าไหมชมพูเข้าสภา
3

หวยลาววันนี้ ตรวจหวยลาว ผลหวยลาว ประจำงวดวันที่ 29 ตุลาคม 2568
4

สาววัย 22 ถูกรางวัลที่ 1 แก๊งคอลฯ หลอกโอนเงินเกลี้ยงบัญชีเกือบ 2 ล้าน
5

คฑา ชินบัญชร เผยดาวพุธยกเข้า 31 ต.ค. หนุน 3 ราศีเฮงยืน 1 เป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงที่ดี
6

วิ่ง 30 นาที หรือ เดิน 60 นาที แบบไหนให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่ากัน คำตอบเกินคาด
7

เปิดสูตรลับต้านแก่ แค่ทำ 5 สิ่งนี้ หลังตื่นนอน ช่วยบำรุงผิวพรรณ-ลดไขมัน
8

กวาดล้าง 'สแกมเมอร์' รวบชาวจีน 21 คน ไทย 2 คน ขังชาวต่างชาติในบ้านพักอื้อ
9

รู้ไว้ก่อนใช้สิทธิ คนละครึ่งพลัส ครั้งแรกห้ามเกินวันไหน ไม่งั้นถูกริบ ใช้ไม่ครบ 200 เงินจะทบมั๊ย
10

ฮัลโหลดารา - ต่าย อรทัย ปล่อยเพลงใหม่ “ต้องให้เป็นไผในตอนนี้”