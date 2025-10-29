ลิเวอร์พูลสิ้นสุดเส้นทาง คาราบาว คัพ 2025-26 เพียงรอบสี่ หลังแพ้คาบ้านต่อคริสตัล พาเลซ แบบหมดรูป ด้านนิวคาสเซิล ยูไนเต็ด โชว์ฟอร์มทุบท็อตแนม ฮอตสเปอร์
การแข่งขันฟุตบอล คาราบาว คัพ อังกฤษ 2025-26 รอบสี่ เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม แมตช์ระหว่าง 2 ทีมจากพรีเมียร์ลีก “หงส์แดง”ลิเวอร์พูล ทีมรองแชมป์เก่า เปิดสนามแอนฟิลด์ รับการมาเยือนของ “ปราสาทเรือนแก้ว”คริสตัล พาเลซ
ครึ่งแรกนาที 41 ไดจิ คามาดะ เปิดบอลพุ่งขึ้นหน้าไปยังเขตโทษ ดาเนียล มูนญอซ พยายามเกี่ยวแล้วลูกกระฉอกออกจากเท้า แต่กองหลังลิเวอร์พูลก็สกัดไม่ดีไปเข้าทาง อิสไมลา ซาร์ ซัดเสียบตาข่าย พาเลซนำ 1-0
นาที 45 บอลถูกส่งขึ้นหน้ามาถึง อิสไมลา ซาร์ ไขว้ส่งต่อให้ เยเรมี ปิโน ชิ่งต่อคืนให้ซาร์แตะเข้าเขตโทษแล้วยิงไม่เหลือ พาเลซบวกเพิ่มเป็น 2-0
ครึ่งหลังนาที 79 จัสติน เดเวนนี กำลังจะหลุดเดี่ยวแล้วถูก อมารา นัลโล ดึงล้มลง ผู้ตัดสินจึงแจกใบแดงให้นัลโลทันที ลิเวอร์พูลเหลือผู้เล่น 10 คน
นาที 88 เจฟเฟร์ซอน เลร์มา จ่ายบอลให้ เยเรมี ปิโน เลี้ยงจี้จนเข้าพื้นที่เขตโทษ ก่อนโยกหนีกองหลังแล้วยิงเสียบตาข่าย พาเลซจึงบุกมาชนะอย่างขาดลอย 3-0 ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศ
ทางด้านทีมแชมป์เก่า “สาลิกาดง”นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด จากพรีเมียร์ลีก เปิดสนามเซนต์ เจมส์ พาร์ก เอาชนะคู่แข่งร่วมลีกอย่าง “ไก่เดือยทอง”ท็อตแนม ฮอตสเปอร์ 2-0
เจ้าบ้านได้ประตูจาก ฟาเบียน แชร์ นาที 24, นิก โวลเทอมาเดอ นาที 50
ผลคู่อื่น อาร์เซนอล (พรีเมียร์ลีก) ชนะ ไบรตัน (พรีเมียร์ลีก) 2-0, สวอนซี ซิตี้ (แชมเปียนชิพ) แพ้ แมนเชสเตอร์ ซิตี้ (พรีเมียร์ลีก) 1-3, วูล์ฟแฮมป์ตัน วันเดอเรอร์ส (พรีเมียร์ลีก) แพ้ เชลซี (พรีเมียร์ลีก) 3-4