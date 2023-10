สิ้นสุดการรอคอย สำหรับแชมป์ FairtexFight Road To ONE Thailand ซีซั่น2 จบลงเป็นที่เรียบร้อย และได้ผู้ชนะพร้อมเซ็นสัญญากับทาง ONE มูลค่า 3,600,000บาท ทั้ง3 รุ่นน้ำหนัก

รุ่น68 กก. นนทชัย จิตรเมืองนนท์ วันนี้มาดุเดินหน้าต่อยหมัดตั้งแต่ต้นยกจนทำเอา เพื่อไทย พ.พนมพร ร่วงให้กรรมการนับ8 ก่อนเข้าไปเสียบเข่าเข้าปลายคางจนเพื่อไทยร่วงนอนยาว กรรมการยุติการชกยกแรกเพียงเท่านั้น นนทชัยคว้าแชมป์ Road To ONE Season2 และคว้าสัญญามูลค่า 3.6 ล้านบาท ไปลุยศึก ONE ใหญ่ ได้สำเร็จ

รุ่น 58 กก. เก้าแต้ม แฟร์เท็คซ์ หนุ่มสดกว่าเยอะแถมเคยชนะมา 1 ครั้งเมื่อ 3 เดือนก่อน เปิดเกมลุยตั้งแต่ยกแรก เตะขาต่อยหมัดเข้าใส่ ยอดทนง นพเดชศิษย์ขุน ที่ใจเย็นมาก เอาแต่คุมเกมตั้งรับ ยิ่งชกยิ่งเป็นเก้าแต้มที่ขยันออกอาวุธหนักหน่วงรุนแรงมากกว่า ส่วนยอดทนงนานๆจะโต้ที แต่อาการไม่ดีออกลูกหมดแรง ครบยกเก้าแต้มชนะไปขาดลอย คว้าแชมป์ Road To ONE Season2 คว้าสัญญามูลค่า 3.6 ล้านบาท ไปลุยศึก ONE ใหญ่



53 กก. เซียร์ แฟร์เท็กซ์ นักชกจอมแกร่งจากอิสราเอล มาแกร่งมากเดินต่อยหมัดชุดเต็มคางจน นางหงส์ เลี้ยงประเสริฐ ร่วงลงไปให้กรรมการนับ8 ในยก2 หลังจากนั้นนางหงส์ฮึดสู้ฟันศอกจนเซียร์แตกที่หน้าผากเลือดท่วม แต่หมอให้ชกต่อได้ ยิ่งชกยิ่งเป็นเซียร์ที่รัวหมดชุด นางหงส์รับเยอะจนหน้าตาบอบช้ำไม่น้อย ครบยกเซียร์ชนะไปสนุก คว้าแชมป์ Road To ONE Season2 คว้าสัญญามูลค่า 3.6 ล้านบาท ไปลุยศึก ONE ใหญ่

คู่ประกอบรายการ

-โทน ส.ตระกูลเพชร ชนะคะแนน มีฤทธิ์ ลูกบุญมี

-แสนงาม กำนันเชษเมืองชล ชนะคะแนน โจฮันนา เพอร์สัน (สวีเดน)

-น้องแชมป์ ลูกบุญมี แพ้น็อคยก2 เอมิลี่ ชอง (ฮ่องกง)

-แดนสยาม หัวหินมวยไทย ชนะคะแนน จาวาด แฟมิลี่มวยไทย (อิหร่าน)